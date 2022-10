“Negligencia criminal”, las más de 5 millones de vacunas caducadas: Éctor Jaime

El diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba, calificó como una “negligencia criminal” los más de cinco millones de vacunas caducadas en el almacén del gobierno federal para su aplicación contra el covid-19.

Aseguró que cuando interpuso la denuncia en mayo sospechaban que se trataba de 14 millones de vacunas caducadas, sin embargo, no pudieron precisar la información por lo que el proceso sigue en investigación.

“Yo hice la denuncia en mayo 10 y calculábamos 14 millones de vacunas que se podían caducar de AstraZeneca, ellos dicen que son 5 millones, vamos a creerles porque no hay manera de acceder a esa información, no sé qué quiera decir con qué no se caduca, él forma parte del problema, me refiero a que está utilizando una ruta que no era del sistema, está en investigación, se caducaron en un almacén y eso no está bien”, dijo.

El diputado federal panista y también médico, explicó que una cosa es que se registre una merma en la aplicación de las vacunas, pero caducadas en el almacén es una “negligencia criminal”.

Dijo que esto representa hasta una pérdida económica de100 millones de pesos al erario público más las afectaciones humanas.

“Más aparte el dato de logística, cuánto va a costar destruirla y cuánto costó en el almacén esas vacunas y cuánto costó en términos de vida o de prevención de la salud 5 millones de vacunas no puestas”, agregó.

Aseguró que derivado de estas situaciones muchas personas no pueden salir de México ya que en países como Estados Unidos y Europa les piden la marca específica de una vacuna que por el momento no hay en existencia.

Esto luego de que se le cuestionara a Mauricio Hernández, representante de los Programas Sociales del gobierno federal en Guanajuato, si en esta entidad se reportaron vacunas caducadas y él no negara.

Por su parte, la Secretaría de Salud federal informó que como toda programa de vacunación se registraron y dada a la complejidad de la logística algunos biológicos sufren accidentes o se desperdician tal y como paso en este caso.