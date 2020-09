Reprobado AMLO en seguridad: Alcántara Soria

IRAPUATO, GTO. (OEM-Informex).- Más violencia en el país y el alza de delitos como los homicidios dolosos, extorsiones, secuestro y crimen organizado, han sido a causa de las malas decisiones que ha tomado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por la falta de una estrategia nacional a casi dos años que lleva en el poder.

Así lo dijo Juan Miguel Alcántara Soria, extitular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), quien mencionó que ahora que el mandatario dará su segundo Informe de Gobierno, no existen resultados positivos en seguridad, sino al contrario, estos se han ido elevando cada vez más en el país, principalmente los homicidios dolosos.

“Los resultados de las acciones y ocurrencias del presidente López Obrador están a la vista, hay más homicidios dolosos, más secuestros, más extorsiones y sigue el huachicoleo, y por supuesto las mafias que disputan los mercados ilícitos del país están intocables de tal manera que los resultados reprueban su gestión”.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Se recertifica el gobierno de León en ISO 9001:2015

Ni la creación de la Guardia Nacional ha dado resultados, pues de acuerdo con Alcantara Soria, ha sido un fraude a la Constitución Mexicana y más de 90% de sus elementos son militares con otro uniforme, ya que en lugar de dar mayor seguridad en los estados, es usada para cumplir las exigencias migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Señaló que todo esto contribuye a mayor inseguridad y crecimiento de violencia, la cual ha sido evidente en todos los estados, como en Guanajuato con la desaparición de hombres y mujeres; incluso, comentó que hasta ahora sigue sin existir una estrategia nacional de seguridad ni un compromiso con metas claras para disminuir y detener la violencia en el país.

“Ninguna cosa ha hecho bien hasta ahorita, si uno lee la estrategia nacional de seguridad que se aprobó a principios de este año, las acciones desarticuladas que ahí se anuncian han sido mal ejecutadas y, como no hay un sistema de medición de resultados, no tienen manera de tener bien las cuentas, porque no hay objetivos ni metas claras a las cuales dar seguimiento a esa estrategia”.

Juan Miguel Alcántara Soria aseguró que el hecho de no haber estrategia ni apoyo presupuestal para los municipios con el objetivo de fortalecer a sus policías municipales, deja al país desamparado y sin una contención para atender la violencia e inseguridad que va creciendo.