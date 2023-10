Reducir de 48 a 40 las horas laborales en México impactaría hasta un 20% menos en la productividad

León, Gto.- Ante la discusión en la Cámara de Diputados de la iniciativa para reducir las horas laborales en México de 48 a 40 semanales, el presidente de la Asamblea de la Asociación de Empresas Proveedores Industriales de México (Apimex), Fernando Padilla Padilla, dijo que esto genera un decremento en la actividad productiva de las empresas hasta de un 20%.

La iniciativa que se planteó desde abril de este año será retomada luego de un período de descanso, a partir del 16 de octubre y de manera semanal se discutirá dura los siguientes lunes (23 de octubre, 6 y 13 de noviembre) y después del Parlamento Abierto los resultados finales se conocerán el martes 21 de noviembre.

Si bien Fernando Padilla aseguró que es un beneficio para los trabajadores, argumentó que deben buscar un punto medio ya que si con ello baja su productividad se verá reflejado en los costos, y por ende, en el cierre de empresas.

“Al final del camino tenemos que buscar ese punto medio para que no vaya a ser contraproducente porque bajar de 48 a 4 horas es un 20% de decremento de actividad productiva, sino va de la mano de incrementar la productividad del personal pues se va directamente al costo y si se va, incrementamos nuestros precios y si incrementamos nuestros precios no nos compran y si no nos compran cerramos empresas, se va para abajo”, dijo el dirigente de los proveedores del sector cuero - calzado.





Políticos buscan resultado electorero

El empresario señaló que esta iniciativa debe ser paulatina y donde todos los entes implicados estén presentes y no sólo los políticos que sólo buscan un resultado electorero ya que es una decisión que se tomarán para los siguientes años.

“Es una intención interesante y buena en su origen porque busca el bienestar de los colaboradores que definitivamente necesitan vivir aparte de trabajar, pero creemos que debe de ser paulatina, que debe de ser más pensada, que debe de venir de una conciliación y de una mesa de trabajo donde todos los actores estemos involucrados, no nada más los políticos que nada más busquen a lo mejor un resultado electorero porque esto no se trata de un resultado del próximo año”, agregó.





Un cambio abrupto

Fernando Padilla comentó que deben cuidar que existan empresas productivas y productoras, pues de nada serviría tener pocas horas de trabajo si no hay trabajo ya que es uno de los riesgos con los que se corre con esta propuesta laboral.

“Me parece que es demasiado abrupto el cambio, que generaría problemas y que sería contraproducente, además es la ampliación de vacaciones, incremento del aguinaldo, salario mínimo, va a haber incluso ya situaciones de la incapacidad de maternidad pero para la paternidad, de lo cual todo está bien, no es que esté mal, pero tiene que ser bien pensado para que no vaya a afectar precisamente a las empresas y que eso vaya a ser contraproducente para que entonces no vaya a haber cierre de empresas”, dijo.

Aseguró que si hay cierre de empresas ya no hay trabajo para nadie y eso perjudica a todas la familias mexicanas incluidas las de Guanajuato.