Rally nos pone en los ojos del mundo: Canaco León

León, Gto.- A pesar de que el mes de febrero el más violento en la historia actual de la ciudad, dejó 82 homicidios, no es una condicionante para afectar las visitas a la ciudad de León, pues marzo y abril son duros en cuanto a visitas y eventos desarrollados en la ciudad.

“Tenemos eventos muy importantes como el Rally, que nos vuelve a poner en los ojos del mundo y estamos sumando a todos nuestros comercios para que den la mejor cara de al turismo y que todo mundo que va a visitar nuestra ciudad; se vayan contentos con ganas de regresar; pongamos ofertas y seamos atractivos para el comercio”, indicó Gabino Fernández.

Para esta edición la dirección de hospitalidad y turismo local, tienen contemplado más de 25 mil personas visiten la ciudad durante los cuatro días de la tercera fecha del Rally y 500 mil en todo la entidad estarán disfrutando de las carreras en las terracerías del Bajío.

En cuanto al Coronavirus o COVID-19, ya estacionado en cinco comprobados casos en el territorio mexicano, dijo por el momento se deben dejar de lado las cortesías y saludo de etiqueta con el fin de bajar los riesgos de contagio.

“Nosotros como cámara estamos difundiendo los grandes lineamientos que debe observar la población y coinciden con lo que ha dictado la Secretaría de Salud; guardar etiqueta cuando estornudan; bajar las reglas de cortesía como saludar de beso con fin de bajar los riesgos de contagio”.

Además pidió al gremio no replicar mensajes falsos que sólo alertan a la población, “se abstengan de repetir mensajes que no son ciertos; no les constan y que son alarmistas porque lejos de hacer un bien, hacen un daño a la sociedad; yo espero que todos juntos vamos pronto y bien de este problema”.