Quieres formar parte de Marca GTO, aquí te decimos cómo

León, Gto.- Te has dado cuenta que cuando acudes a una feria, un encuentro de negocios o un evento siempre hay productos o empresa con el distintivo Marca GTO, déjame contarte que es muy sencillo forma de esta familia que además ayuda a fomentar los procesos de mejora continua para desarrollar la cultura de calidad, competitividad y productividad.

Jorge Armando Abundiz López de Marca GTO, explicó que para ser Marca GTO lo primero que tienes que hacer es ser MiPyME (pequeña o mediana empresa), segundo estar ubicado en uno de los 46 municipios del estado y el tercero es estar operando por lo menos seis meses de manera formal.

El trámite

El trámite es gratuito, dura aproximadamente dos meses siempre y cuando se cumpla con todos los requerimientos de la auditoría mejora continua, es de mencionar que no cuenta con algún costo ni el empezar a realizar la diligencia ni la continuidad.

Todo procedimiento lo puedes hacer en línea en https://marcaguanajuato.mx/distintivo/acceso

Pero para mayor información o asesoría puedes acudir como lo es en Guanajuato Capital ubicado en calle de la Galarza número 88, También puedes acudir al Centro de Gobierno Irapuato en vialidad interior sobre Avenida Siglo XXI No. 412, colonia Los Sauces o en Centro de Gobierno de León en bulevar Delta número 201, colonia Fracciones de Santa Julia.

Una vez que inicia la solicitud vas generar tu registro en línea que te va a pedir los datos de tu empresa como giro comercial, dirección, correo electrónico, teléfono, números de contactos -porque no necesario quien se registra está al tanto del pendiente del proceso-, te pedirá una pequeña reseña de qué te dedicas.

¿Todas las empresas pueden ser parte de Marca GTO?

La respuesta es no, si es un negocio ilícito no se puede, por ejemplo si vendes pirateria no podrás formar parte de este distintivo porque no se va fomentar la informalidad.

Beneficios

Si eres productor tienes acceso a solicitar una participación en una caravana Marca GTo en diferentes municipios del estado o en el Pabellón Guanajuato pero si eres servicios la parte de los beneficios va más enfocada a los encuentros de negocios por ejemplo SAPICA (Salón de la Piel y del Calzado), Clúster Automotriz, Hannover Messe, por mencionar algunos.

Marca Gto ha visitado otras ferias como Feria de Aguascalientes debido que el año pasado fue el estado invitado.