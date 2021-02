Quiere hacer del Forum un referente cultural nacional

León, Gto.- Abrir a todos los creadores y artistas el Forum Cultural Guanajuato es una de los planes del nuevo director del recinto, Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo, quien al hablar de la situación por la que atraviesa el mundo, comentó que será “imaginativo” y buscar aportaciones y tener recursos económicos, toda vez que su presupuesto proviene de la taquilla o renta de espacios, que ahora, por la pandemia, no tiene.

¿Cuál es el plan que tiene para el Forum Cultural Guanajuato?

El plan digamos que deriva del señor Gobernador, a efecto de fortalecer la actividad que viene realizando en materia cultural, el forum a través de sus dos entidades, que es el Museo de Arte Historia de Guanajuato, como el Teatro Bicentenario, creo que es importante significarlo, la tarea es sin bajar la calidad de los eventos que han venido realizando, abrir más a todo el estado la presencia del Forum para lo creadores y los artistas de todo el estado, seguirá siendo en este sentido.

¿Cómo fortalece el Gobernador al Forum Cultural Guanajuato?

Los recursos fueron prácticamente los mismos que el año pasado, sin embargo, todavía estamos en este trabajo de articular la programación del año puesto que varía en razón de lo que el semáforo epidemiológico lo permita, la verdad iniciaremos o estaremos trabajando fuertemente, en lo que sería la programación del décimo quinto aniversario con diferentes actividades de calidad, todas ellas.

¿De cuánto es el presupuesto para el Forum?

Ronda los 100 millones de pesos, tiene sus recursos propios que ahorita no los tiene, que son aquellos que ingresan por taquilla, o por renta del espacio básicamente estacionamientos, una serie de recursos que ingresaban y que ahora no los tenemos, sin embargo seremos imaginativos y buscaremos, ahí sí en un momento dado las aportaciones de personas de personas de entidades, de empresas que puedan fortalecer la presencia del Forum Cultural en todo el estado.

¿Qué retos tiene tomar el cargo en un escenario tan complicado como la pandemia?

El reto, lo mencionaba un poco el día de la designación que el Gobernador me hizo, esto, como si viniéramos de un momento oscuro donde ha habido una introspección, han surgido ideas, sueños, utopías, y que de repente se abre o hay una nueva etapa y necesariamente tendrá que ser nueva nuestra relación con nuestro entorno y nueva nuestra respuesta a esta nueva normalidad, es decir, el ser humano tendrá que salir desde dentro, y hacer una eclosión de sus espíritu a través de su principal expresión o su principal manifestación que es la cultura y el arte a partir de ello, nos hemos preparado para el mes de noviembre una Ópera de Don Giovanni, estaremos realizándose entre septiembre y noviembre, no tenemos la fecha, está todo preparándose para ello, en el próximo año la de Aida, una coproducción con el Teatro de Palma de Mallorca, español, y la de Aida con San Diego.

¿Qué viene para el Forum Cultural?

El mes que viene, los concierto de piano, dependiendo lo que diga el semáforo será con aforo controlado o bien a puerta cerrada se van a realizar de cualquier manera pero lo realizaré cuando sean y a través de otros medios, por parte del Museo estamos hablando de traer una exposición con los máximos exponente de la pintura mexicana, Diego Rivera, Orozco y Siqueiros, en una exposición de del Carrillo Gil y una exposición del Felguérez, de mucho realce, y estamos planeando con la directora, que es una eminencia en su área, hemos estado platicando de algunos sueños e ideas que tiene para este año e inclusive ir preparando también preparando su quince aniversario que serán tres años más.

¿Coincide con la directora del Museo de Arte e Historia, Magdalena Zavala Bonachea, en que se necesita dar a conocer nacionalmente el Forum Cultural Guanajuato?

Coincidimos en que sea un referente nacional, creo que es una joya que tenemos los guanajuatenses , es algo que nos distingue Guanajuato siempre ha sido relevante en el arte y la cultura y no queremos que sea menos, al contrario, queremos que vaya a más y este espacio de los guanajuatenses, queremos que se signifique y que sea un referente nacional, ya lo es en la ópera, queremos que sea a nivel museográfico, que sea también para otras artes, para la música la danza, todo esto.

¿Qué huella pretende usted dejar en esta institución, el Forum Cultural Guanajuato?

Digamos que hacer nuestro mejor esfuerzo con serenidad y pasión , con honestidad abrirnos a todo el público y que este espacio siga haciendo luz y guía en cuanto a esta cultura que significa, a final de cuentas, la obligación y en lo que nos reconocemos los seres humanos, específicamente los guanajuatenses y que sea una casa del espíritu.

¿Cómo combinará el perfil educativo con el político en esta etapa de su trayectoria?

Ambas tareas tienen su origen en una interior que no podemos entender sin una manifestación espiritual, una y la otra, tiene un destinatario que son las personas, la comunidad, me refiero más en esta parte de las personas, porque el trabajo nuestro como educador, como político, el referente o por quienes es hecho es por las personas.

El trabajo que buscamos realizar es el articulado con el Instituto Estatal de Cultura, acercarnos a las universidades, que también son casas de cultura y acercarnos a los municipios, con sus organismos culturales de cada uno de ellos.

¿Autor favorito?

Desde los clásicos, desde Shakespeare o hablar de Cervantes de Gabriel García Márquez, o hablar de Carlos Fuentes o Hablar de Octavio Paz o ahorita estoy leyendo un libro que se llama De animales a dioses, de Harari, es importantísimo para entender lo que estamos viviendo es una lectura, importante para entenderlo, obviamente me gusta también algún otro tipo de lecturas, leer lo que escribe continuamente el Papa Francisco me interesa, porque es lectura muy puntual de lo que estamos viviendo o hace poco empecé a leer un compendio de la Revolución, novelas de la Revolución Mexicana, entre ellas el Águila y la Serpiente.

Toca el tema de la Revolución y usted fue Presidente de Celaya, ¿qué fue más importante para usted la Batalla de Celaya o las Batalla de la Trinidad en León?

Obviamente hasta la pregunta es necia.

Usted dígame.

Los combates de Celaya, ahí empezó el principio del fin de la Revolución y el triunfo del constitucionalismo contra la convención, entre el ala Álvaro Obregón, de Carranza, Plutarco Elias Calles contra Pancho Villa y Emiliano Zapata que al final de cuentas lograron que nunca hicieran una alianza mucho mayor para el triunfo, en la entrada de celaya existe un glorieta donde está Álvaro Obregón, creemos que Álvaro Obregón está viendo hacia el poniente, se está haciendo una reforma para enfrente poner a Pancho Villa viendo hacia el otro lado, fueron definitivas las batallas de Celaya para el término de la Revolución Mexicana,

¿Ambas batallas han sido olvidadas a nivel nacional, habrá trabajo por parte del Forum Cultural en la cuestión de la Revolución?

No lo hemos platicado me parecería un tema interesante, el estar revisando esta parte, también cómo revisar el Bicentenario del Consumación de la Guerra de Independencia habríamos que revisar si alguno de estos temas pudiéramos establecer un espacio para ello, no lo hemos revisado, te soy sincero, y me parece una muy buena idea, definir inclusive el famoso manco de Celaya, Álvaro Obregón.

¿O decir que el manco de Santa del Conde en León?

(Risas) Creo que ambos tiene su papel en la historia de Guanajuato o su papel en la historia de México, nosotros acostumbrados a decir que Celaya es un cruce de caminos, sigue siéndolo, y ha encontrado su forma de crecimiento, esta situación ha causado perjuicios que vivimos, ahí cruza las vías ahí cruza todos.

Usted toma el cargo en un momento histórico, que es un pandemia y violento en Guanajuato ¿la cultura es de urgencia en Guanajuato?

La cultura es vida, hoy vivimos en una situación de excepción en ambos casos, lo que no hará diferentes o lo que nos hace humanos es reconocernos en estos símbolos son nuestra cultural, la cultura es vida, la vida evoluciona, la vida se manifiesta, creo que la vida se va a manifestar a través de la cultura, y la cultura a final de cuentas prevalecerá y después de estos tiempos que nos ha tocado vivir, yo mencionaba una frase de armando Olivares Carrillo que después de que al término de la Segunda Guerra Mundial en el 1945 hizo la transformación del estado a la Universidad de Guanajuato en donde hablaba del bien, de la bondad, de la justica, y decía esto es lo que sacará la humanidad, parafraseando un poquito y creo que precisamente lo que hay dentro de las personas lo que hay de bueno en la persona prevalecerá y al final de cuenta, estaremos hablando de una nueva humanidad de un hombre diferente, de un hombre como género humano, como humanidad, diferente, todo apunta hacia ellos, nos estamos resistiendo y los grandes pensadores están apuntando hacia allá, vas a encontrar no solo a Harari sino a otros más que están apuntando al Papa Francisco o Ángela Merkel o Biden”.