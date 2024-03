Niños se divierten en grande en el festival gratuito Huevos de Pascua en León

León, Gto.- Gran aceptación tuvo el festival gratuito Huevos de Pascua en León por parte de los turistas locales y foráneos que llegaron en estas vacaciones de Semana Santa, también disfrutaron de las diversas actividades que se llevan de forma gratuita en Plaza Fundadores y Plaza principal en un horario de 11:30 a 18:00 horas. Las actividades concluyen el 31 de marzo.

En un recorrido realizado por El Sol de León, se pudo observar que familias llegaron a Zona Centro a disfrutar desde la cancha de fútbol, el muro de escalada que forma parte del programa “Vive la Pasión 2024” para tener unas vacaciones diferentes llenas de diversión.

“Llegamos de Guadalajara a visitar León y jamás nos imaginamos lo bonito que estaba y de todos los juegos que hay y sobre todo gratuitos para nuestros hijos”, comentó Ana.

En cambio, Juan Carlos tiene ocho años y por primera vez en su vida decoró un huevito de pascua. Para que su ropa no fuera malteada, el personal a cargo le colocó un mandil, posteriormente fue por un cascarón y lo decoró con varios colores.

“Estoy feliz, me encantan todo, son las mejores vacaciones que he tenido. Mis papás me van a llevar a la cancha de fútbol y el domingo al Zoológico porque también es gratis”, expresó el niño.

LAS ACTIVIDADES

En la granja de Huevos de Pascua, los niños entran a un corral de decoración donde pintarán y decorarán un huevo de pascua, de ahí pasan a un corral de recreación, juegan se divierten, posteriormente sale el Conejo de Pascua y les regala un huevito. Los pequeños tienen que juntar dos y les dan un premio que van desde dulces, juguetes y además se les da agua para que se mantengan hidratados.

En todo momento los padres están cerca de los niños pero también hay guardias de seguridad que están apoyando a las familias para que toda dinámica esté bajo control. A los alrededores hay elementos de Seguridad vigilando la zona para evitar un incidente.