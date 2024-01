¡Qué Calvario! No avanza audiencia del abogado de Punto Legal acusado de presunto fraude

León, Gto.- A las víctimas de la red de presuntos fraudes de Punto Legal no les han resuelto ni un sólo caso, pues todas las audiencias de Edgar Francisco han sido suspendidas.

Este jueves, al fin se veía una luz al final del túnel en donde las víctimas esperan la vinculación proceso del representante de Punto Legal, ya que se había cancelado tres veces; primero, porque faltaban asesores, luego que al imputado le dolía la cabeza y después les dijeron que no acudían personas de las carpetas de investigación.

“Queremos que esto se acelere, nos están dando muchas trabas, nos están suspendiendo las audiencias a placer. Queremos que los jueces se pongan a trabajar y sean ecuánimes con nosotros porque su argumento siempre es que conforme a derecho y placer cancelan las audiencias o las aplazan”, comentaron a El Sol de León.

“Ya llevamos mucho tiempo como para que no se haya resuelto un solo caso, ya queremos saber qué está pasando. Queremos que el fiscal del estado de Guanajuato y los regionales nos den la cara, que nos explique qué nos falta para que el proceso siga. Buscamos los encargados de los grupos una reunión con Joel Romo no tanto para manifestarnos, así como las mediaciones”, agregaron.

Las víctimas del presunto fraude inmobiliario aseguraron que hicieron un escrito al gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo; al Fiscal del estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, y al Congreso del Estado para que les asignen un fiscal especializado, debido a que anteriormente se les informó que no tiene los recursos ni personal, mientras que el gobernador les respondió, diciendo que no le compete su caso y que se arreglen con la FGE, pero al no tener respuesta, su objetivo es buscar al fiscal regional, Joel Romo.

El 9 de marzo del 2023, Organización Editorial Mexicana dio a conocer sobre dicho presunto fraude, algunas personas tienen reclamando su dinero cinco años, tres y hasta uno; se conocieron en sus despachos en donde llevaban el dinero y cerraban tratos ubicados en el Moral I, sobre el bulevar Juan Alonso de Torres, y otros en la calle Luis Cabrera 111 en La Alameda.

Fue que se organizaron y crearon grupo de WhatsApp para manifestarse y realizar denuncian públicas para que las autoridades competentes los voltearan a ver debido a que las carpetas de investigación no se judicializaban y continuaban cayendo más víctimas a esta red de estafa.

Al momento se denunciaron que fueron 15 pero, a los pocos días la cifra subió hasta 300 personas víctimas de fraude inmobiliario.

Luego, el abogado huyó y el 1 de abril, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato anunció la detención de Edgar Francisco N., acusado de varias decenas de presuntos fraudes inmobiliarios en la ciudad de León.

A casi un año de darse a conocer esta presunta estafa, algunas personas se fueron a mediación, esperando que les regresara su dinero, pero los abogados del imputado les ofrecen recuperar sólo el 30%.

Aunque no buscan manifestarse, en caso de que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato no les brinde un mejor asesoramiento, de nueva cuenta piensan tomar las calles y buscar justicia.