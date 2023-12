Durante los últimos dos años se registraron 200 quejas contra 20 notarios

León, Gto.- La Secretaria de Gobierno de Guanajuato informó que en el estado hay al menos 200 quejas ciudadanas concentradas sólo contra 20 notarios durante los últimos dos años, de las cuales, 49 corresponden al caso del fraude inmobiliario Punto Legal.

Local Sólo 28 de 269 abogados pasaron el examen para obtener el título notarial

Por su parte, José Luis Manrique, subsecretario de Atención Ciudadana, comentó que una de las quejas más comunes es por la suplantación de identidades y las amonestaciones van desde una llamada de atención por escrito, multa, suspensión o revocación del título.

“Traemos en proceso varias quejas contra unas notarías, no podemos hablar mucho del proceso porque es interno, lo que sí les podemos decir es que ya llevamos un avance importante y cabe hacer mención que ya hemos desechado bastantes quejas que por su misma naturaleza ya prescribieron y quejas que no fueron radicadas por no contar con los elementos necesarios”, dijo.

Además, Manrique dijo que en lo que va de la administración se han revocado ocho permisos notariales, aunque solo uno está firme y el resto siguen un proceso legal en tribunales.

En cuanto a las quejas, el funcionario aseguró que siguen en trámite y que la mayoría de ellas ya llevan una salida importante:

“Estamos hablando de un universo de 200 quejas que ya pueden estar en proceso de tener alguna consecuencia, no son 200 notarios, algunas quejas son contra los mismos 20 notarios, hay algunos que tienen una”, agregó.

En cuanto al caso de la red de fraudes inmobiliarios por parte del despacho Punto Legal, el funcionario estatal añadió una serie de anomalías e irregularidades que se están investigando.

Local Aprueban reformas para sancionar actos indebidos de los notarios

"Son dos principalmente (argumentos de las quejas), primero que el notario no estuvo presente ante la firma del contrato de prestación de servicios profesionales y dos, que no fueron asesorados de manera legal. También hay temas de fraude, temas de engaño, pero recuerden que nosotros únicamente sancionamos la conducta del notario, respecto a lo que la ley nos pide y nos exige en el estado de Guanajuato, que es la cuestión administrativa", dijo.