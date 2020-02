Proponen convivencia de padres e hijos de por lo menos de una hora diaria

Jorge Romero Director del Instituto de la Juventud Guanajuatense habló del modelo Islandés para la prevención del consumo de drogas, “Planet Youth”, proyecto que se ha traído a Guanajuato, donde se implementará a finales de abril y se trabajará con padres y jóvenes.

Romero resaltó las cifras de consumo de drogas, legales y no legales, entre los jóvenes guanajuatenses “tenemos hoy porcentajes del 56% pero cabe resaltar que ahí es todo lo referente a drogas legales y no legales, en el tema de drogas no legales estamos alrededor de 18% que de todos modos está muy alto”.

El director del Instituto Estatal de la Juventud destacó que el modelo en base en evidencia científica de Islandia “Planet Youth“, dijo “ya está comprobado de su éxito, ya se está complementado en 32 países”.

“Islandia hace 20 años tenía indicadores parecidos a los de Guanajuato andaba por ahí del 44% esto va a ser gradual, vamos a arrancar con esta primera generación que son los niños que hoy están cumpliendo en este año 2020 seis años, los nacidos en 2014, por supuesto también a todos aquellos jóvenes adolescentes que hemos detectado que son más vulnerables para riesgos psicosociales, son los 15 y 16 años” dijo Jorge Romero ante los micrófonos.

El director de Guanajoven resaltó que el modelo Islandés se implementará también a manera de concientización en los 46 municipios del estado de Guanajuato. “Habíamos dicho que solamente se iba a trabajar en cinco municipios piloto, en un inicio y con base al interés de todos los alcaldes de los 46 municipios ya también trabajaremos con los 46 de alguna manera, metiendo esta metodología que lo más importante es la cuestión científica”.

Romero destacó en qué consistirá el programa y los ejes de trabajo con los que reforzarán “Planet Youth” dijo: “el primero es que ningún o adolescente pruebe un sola gota de alcohol o tabaco antes de los 16 años”.

No es gracioso

Romero resaltó que “más del 70% de los niños, adolescentes o jóvenes que prueban por primera vez una gota de alcohol lo hacen a invitación de un miembro de la familia y muchas veces por considerarse gracioso.”

“La cuestión de la rigurosidad de la ley, donde vemos que algunos expendios o tiendas de abarrotes que no respetan la disposición de no venderles alcohol a niños y adolescentes menores de 18 años”, afirmó.

Padres de familia

Romero comentó que se trabajará con los padres de familia, pues es una parte importante del pro “mejorar los lazos de familia. En Islandia se hizo una ley hace 20 años, que obligaba a los padres de familia a convivir dos horas diarias con sus hijos en actividades extracurriculares hoy en Guanajuato no lo vamos subir a nivel de ley, pero sí a cuestión de concientización, mínimo una hora de convivencia absoluta”

“El Gobernador va por dos situaciones, concientización y una rigurosidad de la ley que dan alcohol a menores y que venden alcohol a menores, queremos que la política sea de cuestión ascendente que los mismo padres de familia sean los que no estén proponiendo” resaltó Romero.

“Estamos hablando de que se va a trabajar con 117 mil jóvenes, de los cuales estos van a ser el primer proyecto, hoy estamos hablando de que chavos de entre 12 y 29 años de edad son 1 millón 925 mil jóvenes, sin embargo ya tenemos definido cómo se va a sectorizar parte de la política que nos promueve este modelo islandés” dijo el titular de la juventud Jorge Romero.