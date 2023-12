Exige Profeco se pague 20% extra a consumidores por concierto no realizado de Luis Miguel

León, Gto.- Debido a que no se llegó a un acuerdo para la realización del concierto de Luis Miguel por no contar con los permisos establecidos para el cuidado del público, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que quienes adquirieron boletos tienen derecho a exigir un reembolso que comprenda la devolución de lo pagado, incluido el cargo por servicio, si lo hubo, más 20 por ciento adicional de indemnización.

En caso de no dar la bonificación, el afectado puede negarse a recibir el reembolso y acudir ante la Profeco para que el proveedor cumpla con lo estipulado en la Ley Federal de Protección del Consumidor.

“En el supuesto de que un boleto tuvo precio de 5,000.00 pesos y un cargo de 800.00 pesos (16%) por el servicio, la cantidad que debes de recibir no solo son los 5,000.00 pesos del boleto sino el total de lo que pagaste, o sea, 5,800.00 pesos, más el 20% adicional (sobre el costo del boleto) que establece la ley, por lo que deberás recibir en total 6,800.00 pesos”, subraya el comunicado.

Además, Profeco recuerda al consumidor que tiene un plazo hasta un año para hacer el reclamo y comprobar si es cierto que la empresa organizadora repondrá el concierto como ha anunciado en redes sociales.

El concierto de “Luismi Rey”, se realizaría este 5 de diciembre en el Estadio Domingo Santana, pero no se llevó a cabo porque su capacidad es para 9 mil 100 personas pero querían ingresar 11 mil 532 fans.

Tras meses de incertidumbre, el Municipio de León dio a conocer que el concierto de “El Sol” no se llevaría a cabo por irregulares como venta ilegal de boletos al no contar con los permisos para comercializarlos, sobre venta de boletaje, no contaba con el aforo permitido, no se contrató vigilancia de policía y policía vial para garantizar la seguridad de los asistentes y se detectó que la empresa contratada de seguridad privada no cumple con los permisos municipales.

Para mayor información, Profeco invita a las personas que busquen orientación o quejarse, llamar al número 55 5568 8722 o acudir a la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Bajío, ubicada en Plaza Galerías Blvd. Juan Alonso de Torres No. 1315 Oriente, Colonia San José del Consuelo.