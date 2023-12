Asegura Isaac Piña haber avisado a tiempo sobre renta del estadio Domingo Santana para Luis Miguel

León, Gto.- El director de la Comisión Municipal del Deporte (Comude) en León, Isaac Piña, aseguró que la renta del estadio Domingo Santana para el concierto de Luis Miguel que se llevaría a cabo este 5 de diciembre se informó a tiempo a las autoridades correspondientes.

Comentó que está abierto a la investigación que pesa en su contra por parte de la Contraloría Municipal para averiguar si hubo alguna irregularidad en el proceso.

“Esa renta del estadio no fue con nosotros, nosotros no firmamos ningún documento ni convenio con los organizadores, yo no recibí (dinero). Se informó de inmediato a las autoridades correspondientes y es una de las respuestas que estamos dando en esta investigación”, dijo.

El funcionario municipal informó que la Contraloría les solicitó el llenado de un cuestionario que ya contestó para que la investigación siga su curso y el caso se pueda esclarecer lo antes posible.

Además, dijo que la dirección de Comude se dio cuenta del concierto de Luis Miguel por las redes sociales y no por parte del subarrendador del estadio de Los Bravos.

“Nosotros nos dimos cuenta al igual que ustedes en redes sociales del concierto de Luis Miguel y de inmediato se dieron la venta de boletos aún y cuando el consejo tiene la facultad de autorizar previa a la obtención de los permisos que hasta la fecha no se cumplieron”, agregó.

Piña aclaró que nunca actuó de mala fe y que está abierto para que la investigación llegue a fondo.

“Su servidor está en la mejor disposición de aclarar y fortalecer todo lo que sea necesario para que esta situación se aclare. Nosotros nunca actuamos de mala fe, les comento que fue una situación colegiada a través del consejo directivo y en ese mismo orden de ideas todo saldrá bien”.