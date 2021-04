Productores agrícolas de León dejan el uso del Glifosato por costoso

Por su alto costo y por los riesgos que representan el uso del Glifosato para limpiar el campo de cultivo de hierba, es que productores agrícolas de la zona sur, tienen años que han dejado de lado su uso desde hace años.

Pero se apoyan en el uso de compuestos como el Combine 500 SC y Atrazina como alternativa a para “desquelitar”, así lo platicó Juan Gómez.

Buscan productos económicos

“Ya ni recuerdo cuándo fue la última vez que use o tal vez nunca hice uso del Glifosato” dijo el campesino mientras observaba a uno de sus hijos labrando la tierra. Ahora usamos productos más económicos como el Combine 500 SC y Atrazina, sé por algunos conocidos que el Glifosato ronda de los 250 a 300 pesos

No hay dinero para productos caros

Inocencio Montes García, otro de los campesinos abordados en un recorrido llevado por el Sol de León, señaló “De por sí, la sequía nos ha pegado duro, no hay dinero suficiente para comprar productos destinados a eliminar la maleza que crece en el suelo”. En muchas de las ocasiones se contrata gente que en una jornada y por medio de un tractor hace la limpieza.

Las autoridades municipales y del Estado han señalado que existen sustancias muy agresivas que no solo termina con la hierba silvestre, sino que afecta al mismo cultivo o al suelo por su alto contenido de químicos dañinos, que sin bien terminan con la maleza, trae consecuencia en la salud de todos y pega en el bolsillo del campesino, dijo.

Ya no buscan el Glifosato

De acuerdo con informes en establecimientos agroquímicos, el consumo de Glifosato ha caído enormemente, dijo Lucía Rodríguez, una de las encargadas de la atención a productores agrícolas de la zona sur de León.

El precio de este producto es de 260 pesos por un empaque de un kilogramo que rinde hasta dos hectáreas. Es muy efectivo pues termina con la maleza desde la raíz, pero ya no se produce en grandes o al menos ya no la surten, pero no han sacado un producto que dé los mismos resultados.

La dependiente, reconoció que es poca la gente que incluso llega a preguntar por dicho herbicida, saben que su uso causa daños al suelo y a los granos, mencionó