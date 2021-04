Ley de outsourcing no debe de terminar como una cacería de brujas: Francisco Padilla

Las regulaciones al outsourcing, no debe de convertirse en una cacería de brujas por parte del gobierno Federal, por el contrario deben de promover primero la certeza al trabajador de cotizar al 100% en el IMSS y en segundo término fortalecer la atracción de inversiones a las inversiones extranjeras.

Entrevista realizada por El Sol de León a Francisco Padilla Fuerte integrante del Instituto Mexicano de Ejecutivos Financieros, delegación Guanajuato, reconoció que no se trata de una ley nueva y que se trata del tiempo que el empresariado nacional se regulariza, aunque no son todos, pues hay quienes sí cumplen y trabajan de la mano de empresas de subcontratación que operan en observación a la ley; son pocas estas empresas que no lo hacen pero no está complicado y pueden normalizar su registro patronal.

Explicó que el outsourcing o subcontratación consiste en hacerse ayudar por empresas especializadas en la prestación de servicios, como la vigilancia, mantenimiento, limpieza, entre otras con la finalidad de ser más competitivos en aquellas actividades que no son propias de la empresa. “Uno de los ejemplos más claros son las armadoras o ensambladoras que adquieren todos los componentes por separado, habiendo dado instrucciones precisas de las características y calidad, para finalmente concluir con una parte del proceso”.

De la extinción o eliminación de subcontratación, “Estas modificaciones ya eran contempladas en la ley federal del trabajo, lo que pasó lo pusieron en concordancia con la ley del ISR, IVA y el código fiscal federal, ahora estas cinco leyes están en concordancia y hablan de lo mismo y no dejar hueco en blanco en el cual los empresarios pudieran encontrar una rendija para tratar de evitar las contribuciones sociales y los impuestos sobre la renta”.

Desde la apreciación de quienes han sido cumplidos, estos artículos ya existían y se cumplían, por lo tanto, los que tenían contratado un outsourcing o una subcontratadora del personal, de las que sí cumplían y pagan las cuotas sociales e Infonavit. No hay mucho que hacer, el empresario simplemente va a solicitar a la empresa, le entregue el nuevo requisito, que es su inscripción a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, lo cierto es que todavía no salen las reglas de inscripción y requisitos a cumplir.

Con quienes sí, en outsourcing

A decir del analista financiero, sólo se puede subcontratar en temas que no vayan contra objeto social, puede contratar como especializadas, por ejemplo quien se dedica a fabricar botellas para vino, no puedes contratar personal que esté involucrada en su producción, pero sí de vigilancia, intendencia o de mantenimiento a las plantas y ya estaba autorizado desde antes y que vino a cambiar las multas

Otro de los cambios es el tema de multas, debemos de recordar que reglas sin sanción es igual que un llamado a misa, pues sin multas muy fuertes que cualquiera la piensa dos veces de tratar de dar la vuelta en busca de tener un ahorro, además que ya se equiparan a defraudación fiscal y también puede ser sancionado con cárcel de 3 meses a 13 años y 6 meses.

La ley, finalmente busca meter en cintura a quienes andaban un poco descarrilados y trataban de ahorrar un dinero por este tipo de esquemas.

Efectos negativos

Pese a que el gobierno federal ha destacado que con este esquema se va a reflejar en más trabajadores afiliados al IMSS. Claro que los trabajadores por outsourcing regulados van a seguir igual, algunas van a tener que cambiar el registro patronal de la empresa pero ya cotizaban con su salario real.

Pero cabe mencionar que tenemos el otro lado del outsourcing malas, en las que los trabajadores no cotizaban su salario real, pagan de vez en cuando cuotas, este es el sector en peligro, que si bien antes estaban con un menor salario pero contaba con seguridad social, ahora el riesgo que se corre, ya no pasen al registro patronal de la empresa y tampoco sean contratados ni con Outsourcing, hablamos de un tema muy delicado en el que muchos mexicanos se pueden quedar sin trabajo y por ende sin seguridad social.

Las inversiones

Desde la perspectiva del inversionista extranjero, lo ve en su cabeza que el outsourcing es conocido en todo el mundo, pero en México con todo esto que se dice en noticieros es mucho ruido y ese ruido no le hace nada bien a la inversión extranjera. Al ser tema de nuevos esquemas, multas, complica el entendimiento de la nueva regularización.

Esto quiere decir que “Un inversionista que está pensando meter dinero en el país y se encuentra con este escenario se puede traducir en un foco rojo, que en lo que se arreglan y entienden bien y sacan los reglamentos, prefiere esperar o ir a otro país en donde sí se tenga bien regulado este esquema de subcontratación y que no esté castigado o se convierta en una persecución de brujas, en donde yo como empresario no termine en convertirse en un arma de dos filos, y ante este escenario cada quién tome sus medidas”.

Estás regulaciones deben de promover la certeza en inversionista extranjeros, en lo que se acomoda el empresariado nacional se regulariza, aunque no son todos, pues hay quienes sí cumplen y trabajan de la mano de empresas de subcontratación que operan en la regularidad, son pocos lo que no lo hacen y pueden normalizar su registro patronal.

En lo nacional

Al empresario nacional, Si estás contratando un buen outsourcing no te preocupes mucho solo tienes que verificar que sí sean una subcontratación especializadas y que se estén cubriendo con todas las cuotas sociales. Pero si como empresario tenías una empresa outsourcing que de antemano sabías no cumplía, recomendación es pasar todos los trabajadores a tu registro patronal.

De las reacciones del sector empresarial y asociaciones de finanzas y economía, la recomendación al poder ejecutivo y legislativo, va en sentido que el PTU, la ligara con la productividad así somos productividad subía la PTU y, se le entrega más a los trabajadores, aunque finalmente la dejaron con tres meses de salario como tope, “que es una zanahoria o una salvaguarda para los empresarios para que no reclamarán tanto”, concluyó en su opinión.