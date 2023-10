Prieto denunciará ante IEEG por “campaña de odio” que hay en su contra

León, Gto.- “Quizás yo pueda ser un peligro para los que están en el poder, para los que saben que se pueden ir… pero no para el pueblo, nosotros no vamos a transigir con nadie ni con gobierno ni con empresarios, recuerden que gente que tiene dinero invierte en partido políticos, pues a la mía no le van invertir porque no necesito nada de eso, en caso que yo sea el representante”, así mencionó el ex titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Ernesto Prieto Ortega.

Lo anterior lo mencionó en una rueda de prensa que se llevó a cabo en un Hotel ubicado en Zona Centro de León, la cual manifestó públicamente su aspiración y propuesta para coordinar los trabajos de Defensa de la Cuarta Transformación del Estado de Guanajuato al cuestionarlo sobre las pintas que aparecieron en las bardas con la leyenda “Ernesto Prieto es un peligro, pero… para los corruptos de Gto”.

En este sentido, el participante a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Guanajuato se deslinda de estar patrocinando bardas y espectaculares e indicó que esta semana va a poner una queja ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) por la “campaña de odio” que hay en su contra.

“Yo me deslindo de eso, hay muchos compañeros y compañeras que nos quieren ayudar y ellos lo están realizando por su riesgo y cuenta, yo he sido señalado en redes sociales de pendientes en la lotería y falta más por inventar”, explicó.

Luego de declarar que hay una “guerra sucia” para difamar y calumniar a Ernesto Prieto, va interponer la queja ante el IEEG, espera que ayude a esclarecer quién es o quiénes están detrás de la campaña en contra de su persona.

“Si les quiero decir a todos que esta semana voy a presentar una denuncia ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), es absurdo que digan que somos un peligro para Guanajuato cuando es completamente contrario. Quizás podemos ser un peligro para la gente que tiene el poder pero para el pueblo de Guanajuato no, y vamos a tomar las medidas, afortunadamente nuestro partido interpuso unas denuncias y están en proceso”, aseguró.





Por su parte, el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, exhortó a los aspirantes a analizar su situación por arrastrar un mal antecedente, por ejemplo, la violencia política a las mujeres que es altamente sancionado no solamente por la instancias jurisdiccionales sino por la ciudadanía y no exponer el proyecto de la Cuarta Transformación.

“Yo me mantengo a no mencionar el nombre del o la compañera al que hago referencia ya que la ciudadanía y ustedes analicen lo que estoy planteando y lo dirijan a la persona a quien debe recibir el mensaje pero independientemente que sea un particular, yo hago un llamamiento a todos los aspirantes a que analicen su posición política, jurídica y pública y antepongan el proyecto estatal a cualquier ambición de tipo particular por más legítima que sea porque en este momento estamos ante la posibilidad real de vencer a Acción Nacional en el estado”, dijo.

Para concluir dijo que las encuestas están a favor de Morena por debajo de Acción Nacional aún sin conocer el o la candidata por lo que pide a los aspirantes realizar un examen de conciencia porque este tipo de personas que cometen este tipo de acciones no lo han hecho una vez.

“Yo creo que quien tenga la aspiración debe valorar su posición y más en un escenario donde los adversarios van a tener una candidata mujer”, finalizó.

Ernesto Prieto Ortega, con el objetivo de manifestar que están participando y promoviendo la propuesta para ser coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación del Estado de Guanajuato.

“Hemos estado muy cerca de nuestras compañeras y compañeros de Morena pero también con la ciudadanía, la gran ventaja que se tiene, esa gran ventaja que tiene esta encuesta que va a realizar es al pueblo, es directamente a la gente y es quien va a decidir los perfiles de las dos compañeras y dos compañeros que estamos participando, estamos en espera de que el Comité Nacional y la Comisión de elecciones y encuestas puedan determinar si se incluyen a dos personas, si una persona más, eso se verá en esta semana y la próxima semana está segura que tendrá una ruin con las autoridades internas del movimiento para ver lo referente a las encuestas".