Premian a operadores del transporte público por su labor

León, Gto.-Por su excelente trabajo, dedicación, puntualidad y honestidad, un total de 61 operadores del Sistema Rutas del Servicio de Transporte Público de Transporte Urbano en ruta fija de León y 1 operador del Servicio Público de Transporte Urbano Inclusivo (TUI) fueron premiados.

El presidente de Transportistas Coordinados de León, Daniel Villaseñor Moreno, manifestó que es una competencia sana y es la autoridad local quien califica a los operadores galardonados, por lo que es transparente.

“Son 61 los operadores premiados por su labor de cerca de 1 mil 700, desde hace 23 años tras, tras mes hacemos este evento y en un cierre de año viene festejo grande y se rifa un auto último modelo”, dijo.

“Como empresarios nos sentimos muy orgullosos de ellos porque esta labor es muy bonita como el salvar vidas, a pesar que hay gente que imprudentemente se cruzan y ha habido accidentes, lamentablemente han ocurrido accidentes en lo que no pueden hacer nada, somos muy empático con ellos porque quien vive un shock es muy traumante porque ellos no están capacitados para matar a gente sino para rescatarla y en ese sentido reciben capacitación psicológica tenga o no la responsabilidad”, indicó.

Los operadores premiados del mes de febrero fueron los siguientes:

De la línea de autobuses Centro-Américas-Deportiva S.A de C.V, fue Enriquez Ramos José Manuel y Delgado Arredondo José, de Transportes Urbanos Los Ángeles S.A de C.v es Huerta García Rodolfo, Delgado Camarillo Francisco Javier y Palafox Romero Arturo mientras que de Línea Centro Bellavista S.A de C.V los galardonados fueron Gamiño Mares José Alfredo, Ríos Barrón Ignacio, Valdivia Hernández Armando y Anguiano Manuel.

De Línea Centro Coecillo, S.A de C.V., fueron Hinostroza Salas Alejandro, Blanco Galeana Vicente, Almaguer Ríos José Martín, Altamirano Calvillo Jesús Gabriel, Ruíz Pavón Agustín y Pérez Espinoza Tomás.

De Triángulos Dorado los mejores operadores fue Garnica Vázquez Juan Alberto, de la empresa Optibús (ruta exprés) fue Camacho Torres Juan Gerardo, de transportes Urbano Incluyente fue Ponce Chong Juan Luz, por mencionar algunos agremiados.