Continúan tres paraderos sin vidrio por iconoclasia de 8M

León, Gto.- Durante la marcha por la conmemoración al Día Internacional de la Mujer, cientos de mujeres se unieron en una marcha que partió desde el Arco de la Calzada, recorriendo el bulevar Adolfo López Mateos, durante la protesta de las feministas realizaron iconoclasia en tres paraderos de Zona Centro.

Local Piden a usuarios precaución en los paraderos de la Oruga en el Centro

Al respeto, el presidente de Transportistas Coordinados de León, Daniel Villaseñor Moreno, dijo hasta el momento los paraderos no cuentan con vidrios sin embargo, la Dirección de Movilidad son los encargados de colocar los vidrios, espera que sea lo antes posible antes que pase una tragedia.

Ricardo Sanchez / El Sol de León

“Los tres paraderos continúan sin vidrio, es peligroso porque unas cintas amarillas no van a detener que un niño se caiga del paradero o un adulto mayor caiga al arroyo vial”, mencionó.

“Estoy en contacto con la Dirección de Movilidad para qué rápido coloquen los vidrios y que no vaya a pasar una tragedia, nosotros no tenemos incidencia ahí, no nos pertenecen los paraderos y no podemos darle mantenimiento”, añadió.

Destacó que tan solo el año pasado la marcha fue pacífica y la iconoclasia no fue motivo de destrucción, además, en este año se permitió únicamente el paso de la “Oruga” lo que benefició a cientos de usuarios para llegar a sus destinos.

En este sentido, Daniel Villaseñor invitó a los ciudadanos que durante las marchas y manifestaciones se respete el transporte público así como los paraderos para brindar un servicio para todas las personas.

Local Marchan miles de mujeres

“Estuvo más calmado y a diferencia de este año, sí pasó la Oruga por el carril exclusivo con mucha precaución, convivieron la oruga y la marcha, traíamos prendidas las alarmas de contraflujo, no hubo mayor incendia mas que grafitearon dos unidades y los paraderos. Este año fue diferente pero sí me gustaría que regresaramos a los estándares de antes donde se conviva el transporte público y la marcha para que haya más tranquilidad para todos porque los usuarios son los más afectados y molestos”, aseguró.

En cuanto a los protocolos de seguridad al no tener vidrios los paraderos siguen siendo los mismos, es decir, el operador baja la velocidad y acopla el paradero para evitar accidentes.