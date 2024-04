Exhorta CICEG a empresarios a que entregan su información para realizar la investigación contra competencia desleal china

León, Gto.- Mauricio Battaglia Velázquez, presidente de la Cámara del Calzado en el Estado de Guanajuato (CICEG), exhortó a los empresarios de México a que entreguen su información para que la investigación anunciada esta mañana por la Secretaría de Economía contra la competencia desleal china sea lo más “pulcra” posible y tengan más posibilidades de ganar.

Esto luego de que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la resolución por la que se inicia de oficio el procedimiento administrativo de investigación antidumping por la entrada de calzado chino a México que ha sido una amenaza para el sector local.

En este sentido, Battalgia informó que hay empresas con las que ya lograron un avance, pero que hay otras que no han podido contactar y el tiempo lo tienen encima, pues sólo contarán con 28 días, hasta el 11 de junio, para presentar toda la información.

“Tenemos una serie de empresas que ya van muy avanzadas, que sólo faltan detalles y tenemos otras empresas que ni siquiera hemos contactado, por favor no bajar la guardia, no confiarnos, 28 días hábiles no es nada, va a ser un infierno para nosotros que estamos con mucho gusto dispuestos a trabajarlo, pero por favor a informar que tenemos prisa para que la información esté bien armada y nos dé tiempo de hacer todas las validaciones en la base de datos”, dijo,

El empresario señaló que ya tuvieron contacto con empresarios del calzado de otras partes de México como Jalisco y el Estado de México quienes están interesados en participar en la recopilación de información que va a reflejar sus afectaciones por la competencia desleal con China.

“Mientras mejor esté la información más cuidada, más pulcra, tenemos mucho más posibilidades de ganar. La segunda fecha relevante para no poner más fechas en medio es que nosotros esperamos que a finales de agosto ya pudiéramos tener un impuesto transitorio preliminar en lo que la autoridad decide de cuánto sería el impuesto compensatorio”, agregó.

Añadió que en lo que corresponde a la CICEG cuenta con personal especializado que brindará asesoría a las empresas para poder obtener los datos claves que les ayudarán en la investigación.