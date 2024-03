Rosy, un ejemplo de que las mujeres pueden desempeñarse en cualquier ámbito

Léon, Gto.- Desarrollarse y crecer laboralmente como mujer es en ocasiones algo difícil, si se tienen que compartir los tiempos con ser ama de casa y madre de familia. Pero es más complicado cuando se tiene que desenvolver en un ambiente que está principalmente conformado por hombres.

Sin embargo, el caso de Rosa Eugenia Flores Villa no es así, ya que como operadora de transporte público en la ciudad de León encontró el empleo perfecto para estar al pendiente de su hogar y aportar a la economía familiar.

Francisco Carmona / El Sol de León

Rosy, como le llaman sus conocidos, tenía mucha dificultad en encontrar un empleo que le permitiera estar al pendiente de sus tres hijos. Ella trabajaba en una oficina en donde el horario abarcaba la mayor parte del día.

Siempre estuvo buscando un empleo de medio tiempo, que le dejara la tarde libre para poder atender su casa y a sus hijos. Un buen día, pasó frente a la Estación de Transferencia del Sistema Integrado de Transporte (SIT) y vio un anunció a las afueras en el que ofrecían vacantes con turnos de 4 horas diarias.

“En cuanto lo ví, dije ‘si me dan a escoger, yo quiero trabajar de 6 a 10 de la mañana’, entonces me anime y vine a la entrevista, pedí informes y ahí me dijeron que era como operadora, entonces les comenté qué yo no sabía manejar camión y me explicaron que con que supiera manejar estándar, aquí me capacitaron en la escuela de operadores y la verdad me anime y no me arrepiento”, contó Rosy.

SU FAMILIA, SU MAYOR IMPULSO

Rosy tiene tres hijos, que son Miguel, de 14 años; Axel, de 13, y Samantha de 7, ellos y su esposo son su mejor porra, la apoyan en el trabajo que eligió desempeñar e incluso le han manifestado el orgullo que sienten de que ella trabaje en el volante.

En este año y medio que tiene trabajando en el transporte urbano de León, para Rosy la mayor responsabilidad que siente es con sus pasajeros.

“Inicie en las rutas alimentadoras, ahora estoy en la línea nueve y creo que este trabajo no es difícil, sin embargo, nosotros traemos una máquina muy grande que es el camión y las vidas de los pasajeros son una enorme responsabilidad".

BIEN RECIBIDA EN EL AMBIENTE DE HOMBRES

Ser operador de transporte, fue hasta hace algunos años, desempeñado únicamente por hombres, sin embargo, actualmente hay muchas mujeres que ya forman parte de la plantilla.

Afortunadamente Rosy tuvo la suerte de ser muy bien recibida por sus compañeros quienes además de aceptarla, la han apoyado y le han dado consejos tanto para el cuidado del camión como en su desempeño en el puesto de chofer.

“Se que las primeras compañeras que llegaron sí fueron muy maltratadas, pero gracias a ellas, que nos abrieron camino, a nosotras nos tocó ser muy bien recibidas y ya los compañeros hombres vieron normal nuestro ingreso o incursión en el volante”.

Sin embargo, Rosy cuenta que con los pasajeros es otra situación la que se vive. “Hay pasajeros hombres, que si ven que soy mujer no se suben y me dicen que se esperan al otro camión, pero son sobre todo adultos mayores”, comentó Rosa Eugenia.

“ERES MUY VALIENTE”

Uno de los halagos que más recibe Rosa, es la frase “Eres muy valiente, porque te animas a subirte y manejar”. Pero ella confiesa que no le gusta que le digan eso.

“¿Porque a los hombres no les dicen lo mismo? Creo que nosotros también somos muy capaces de hacer culturizar actividad, somos diferentes a los hombres porque tenemos que serlo, pero tenemos las mismas habilidades y capacidades, en lo personal hay compañeros a los que admiro mucho".

La incursión de las mujeres en empleos que son desempeñados principalmente por los hombres es muy importante para Rosy.

“Creo que nosotras mismas nos limitamos, porque si quieres algo lo haces y si no sabes hacerlo, aprendes, si tenemos ganas de salir adelante lo podemos hacer en cualquier ámbito, siempre y cuando nos animémos y sobretodo, rompamos con esos miedos y tener éxito, no es cuestión de género, sino de ser uno mismo", concluyó.