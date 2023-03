Por altas temperaturas presa "El Palote" se secaría en mayo: Sapal

León, Gto.- El director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal), Enrique de Haro, dijo que en la actualidad la presa El Palote se encuentra a un 38% de su capacidad y que de acuerdo a los pronósticos se espera que se seque en mayo.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Estos por las altas temperaturas que se esperan en la ciudad zapatera en las próximas y la falta de lluvias que tampoco tienen un pronóstico positivo.

Durante las última dos semanas la presa ha bajado sólo 2%, de Haro explicó que se debe a que no están extrayendo agua: “Va bajando muy lento porque no extraemos, está en 38%, la lentitud es porque es evaporación y filtración, pero sí definitivamente al ritmo que vemos consideramos que en mayo ya no tendrá agua”, dijo.

El funcionario comentó que sólo hay que esperar a que llegue la temporada de lluvias y aunque por lo regular se estima que es en mayo, la realidad de los últimos años es que se recorren hasta los primeros días de junio y entonces, ahora sí, una vez que la presa tenga el 40% de agua y llueva constantemente, poderle sacar el líquido.

Local Ocampo asegura abastecimiento de agua durante la temporada de calor

“Es por las altas temperaturas, pero en realidad no es un tema de lluvia, más bien aquí va a ser espera a que se instale el periodo de lluvias, recordar que si necesitamos el 40% de la capacidad de la presa si es importante que llueva continuamente (...) Se supone que en mayo, pero nosotros ya por muchos años hemos visto que más o menos a partir del cinco de junio empiezan las lluvias”, agregó.

Local Por tandeo de agua, leoneses temen por brote del dengue

Además, comentó que tras el recorte de agua que se ha realizado durante las últimas semanas en 97 colonias del norte de León, no se les ha disparado los reportes ciudadanos ante llamados y quejas porque se quedan muchos días sin el servicio, en ese sentido, dijo que el proyecto va caminando bien.