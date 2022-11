Ponen a la venta Gissing en Estados Unidos: Romero Pacheco

Guillermo Romero Pacheco, secretario para la Reactivación Económica de León, declaró que la empresa china Gissing ya fue puesta a la venta en los Estados Unidos, con la finalidad de reactivar su producción en ambos países.

“Este lunes 14 de noviembre, se convocó a la venta de la empresa. Eso es un factor positivo, ojalá entren inversionistas y lo compren, pero independiente de esto, la situación en nuestro estado, en nuestra ciudad con la empresa, es que el esquema fiscal que tiene, es que no posee activos, o sea los que producen allí son como asociados estratégicos que llevan su maquinaria en comodato, llevan los materiales, digamos una especie de Industria Maquiladora”, mencionó.

Romero Pacheco también comentó que la empresa está en un proceso de quiebra, en el Chapter Eleven en Estados Unidos desde el 8 de agosto pasado, donde al entrar en este proceso de venta abarcará también las filiales que se tienen en el extranjero, entre ellas la de Colinas de León.

“Cuando tú tienes una empresa tienes que crear un pasivo laboral por las antigüedades que tiene, entonces en este momento lo que está haciendo el sindicato, nos ha comentado el líder Rangel, es que está viendo que los asociados estratégicos como BMW, Tesla y General Motors, aporten para que eso se destine principalmente a una justa liquidación de los poco más de mil trabajadores que están ahí”, indicó.

Además señaló que la venta de la empresa implicaría que al entrar nuevos dueños se resuelva la situación en la que se encuentran los trabajadores.

“Cuando tú compras algo, lo compras con derechos y obligaciones, activos y pasivos, si yo compro una empresa me hago cargo de los pasivos automáticamente, si no se hace una negociación. El que se venda la empresa es una solución, el espíritu de la ley de México se llama concurso mercantil y es que la empresa no termine, sino que hay alguien que la rescate”, explicó.

“La compra puede no darse, el juez va a convocar en caso que se diera, tiene que hacerse cargo de todas las filiales, ¿que pueden decidir los nuevos dueños? pueden decidir: sigue la empresa en México o no sigue en México y hacemos la liquidación, pero ya le daría mayor certeza porque sería gente con capacidad económica para resolver el asunto”, agregó.

Sobre las alternativas que el Municipio de León ofreció a los trabajadores que se quedaron sin empleo de un día a otro, indicó que continúa el apoyo ofrecido, pero esperarán a que se resuelva la liquidación de estos para que no se pierdan los derechos de estos.

“Eso es un consejo general, una persona que está en un proceso de liquidación no puede irse a trabajar porque puede perder sus derechos, entonces tenemos que ser muy respetuosos, si te contratas con otra empresa y tienes unos derechos, puedes perderlos y eso no, estamos esperando nosotros respetuosamente junto con Desarrollo Económico Estatal, que ya en el momento que queden liquidados si necesitan una capacitación, apoyo o reubicación” finalizó.