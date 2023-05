Pide Salim prisión para notarios “tranzas”

León, Gto.- Para el diputado local del PAN en el Congreso de Guanajuato, Miguel Ángel Salim Alle, un “coscorrón” no es suficiente castigo para los notarios que participan en los fraudes de viviendas que han proliferado durante los últimos días en León y pidió llevarlos a prisión.

Dijo que le parece una situación denigrante que el gobierno del estado les otorgue el fiat o la licencia para que los notarios realicen instrumentos públicos con presunción de legalidad y utilicen su posición para defraudar a la gente.

“Fíjate la confianza que le está dando el gobierno, es una licencia, es una prestación no es propiedad del notario, a mí se me hace muy corriente, denigrante, tranza de que el gobierno te dé esa confianza para que tú defraudes esa confianza y el único castigo es un conscorrón 'te portaste mal, te doy un coscorrón y te quito el fiat', no señor, te vas a la cárcel, pues cómo y ¿Las broncas que me dejaste a mí?”, dijo.

Salím Alle, dijo que otras de las situaciones que se han encontrado es que, por su edad avanzada, algunos notarios dejaron de ejercer y prestan la firma a sus familiares más para que puedan operar y muchos de ellos ni cuenta se dan de lo que están haciendo con sus notarías.

Esto luego de los casos de denuncias colectivas que proliferaron durante las últimas semanas donde cientos de personas denunciaron haber sido defraudados por el despacho Punto Legal, que supuestamente les iba a vender una o más propiedades y sólo les quitó su dinero.

En este sentido, el legislador pidió que si se llega a comprobar la participación de los notarios en estos fraudes se les investigue y sancione.

“Cárcel a los notarios, yo sigo insistiendo en el tema de que si se comprueba que el notario está coludido con un despacho de abogados o él hizo una acción que derivó en un daño patrimonial, subirlo al Código Penal para que el notario tenga esa responsabilidad y no nada más decir que el privado lo tiene que demandar, con esa simple acción de haber hecho mal como notario que no se lo permite la ley es más qu suficiente para que el notario tenga una demanda penal”, comentó.

Además, dijo que en el caso de los notarios que ya no pueden trabajar, es mejor que entreguen sus notarías al gobierno para evitar que estén haciendo mal uso de sus nombres y no sigan defraudando a más personas.