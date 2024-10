Denuncian comerciantes de zona Centro de León asaltos con pistolas

León, Gto.- Encañonados con una pistola, propietarios de negocios de la zona centro de León denunciaron una ola de asaltos que los ha obligado a cerrar sus negocios a las 5:00 de la tarde.

Médicos, negocios de comida, y otros giros que se encuentran en la zona de la calle Aquiles Serdán cerca del bulevar Adolfo López Mateos del lado del Barrio Arriba, aseguraron que esta situación la viven con más fuerza desde hace un año.

“Tomamos la decisión de cerrar más temprano porque nos asaltaron, nos pusieron la pistola en la cabeza a mí y a mis empleados, no nos podemos arriesgar”, contó un hombre que pidió conservar su identidad en el anonimato.

Muchos de los negocios que se encuentran a la redonda de ese lugar tienen décadas y los dueños dijeron que nunca se habían enfrentado a estas situaciones tan violentas.

“Nos sacaron armas largas, aquí adelante en otra clínica (se guarda el nombre por seguridad) también los asaltaron, en mi caso fue hace como tres meses, pero la verdad no puse denuncia”, comentó la persona.

Aunque en este caso dijeron que llamaron al 911 para que llegara la Policía, fue hasta media hora después que se hicieron presentes los oficiales pese a que el negocio cuenta con botón de pánico.

Sólo tres reportes por asalto

Este reporte fue canalizado a la Secretaría de Seguridad Pública de León quien informó que en lo que va del año sólo han recibido tres reportes por robo a transeúnte, dos en mayo y uno en octubre.

Sin embargo, en un sondeo realizado con otras personas que caminaban por la zona, comentaron sentir temor sobre todo a partir de las 8:00 de la noche y más si son mujeres, pues tampoco faltan los acosadores.

“A mí una vez me arrebataron el celular, lo bueno es que se fueron rápido, pero fueron unos de una moto y no me hicieron nada, pero sé que hay personas a las que han golpeado”, dijo Lilian N.