Pide Miguel Márquez tomar en cuenta a la ciudadanía para elegir candidata del PAN 

León, Gto.- El ex gobernador Miguel Márquez Márquez declaró que a pesar de que los tiempos están apretados, espera que se realicen encuestas abiertas ante la ciudadanía para elegir a la próxima candidata a gobernadora.

Presente en el Segundo Informe de Gobierno de Alejandra Gutiérrez, enfatizó que Acción Nacional requiere de unidad para seguir siendo el único estado que ha derrotado en dos ocasiones a Morena.

“Los tiempos están apretadores, yo sí creo que es importante que se tome en cuenta el parecer de los ciudadanos, y sin ánimos de controversias y de ofender a nadie, creo que se necesitan la unidad de todos tener la misma visión ya que Guanajuato es el bastión panista, el único estado donde no ganó el presidente Andrés Manuel López Obrador, es un estado en el cual se ha mantenido a lo largo de los años con una historia de proyectos, de continuidad, de buenos ejercicios de gobierno y también con algunos errores, pero ahorita nos necesita a todos unidos”, dijo.

Dijo que no ha dialogado con Alejandra Gutiérrez y agregó que confía en la mesa política de análisis con Marco Adame, donde se están poniendo de acuerdo en el método para realizar las encuestas, “es lo mejor y que salga quien deba salir, que gane la mejor, las aspirantes son buenas, necesitamos cerrar filas”.

Añadió que las tres aspirantes son muy buenas y que tienen cualidades en el ámbito legislativo y en gobierno, “están preparadas, saben hablar bien en público, Alejandra ya tiene más experiencia en el tema municipal y en lo legislativo también la senadora Alejandra Reynoso, la que llegue será por diferencia mínima, han hecho muy buen trabajo”.

Que vendan tierra para construir prepa militar

Sobre la cancelación del Nuevo Estadio León y la devolución del terreno al estado, recomendó que se vendan tres o cuatro hectáreas de las 12.5 que mide el terreno y con ese recurso construir la tercer prepa militar en la ciudad

“Ese terreno en 5 años ya vale el doble de lo que se compró en 2018, si el estado lo quisiera vender se recupera el doble de la inversión, ahora que no reciben recursos federales es un recurso muy bueno, y como el estadio ya no se va a hacer por incertidumbre económica porque no fue fácil invertir más de 2 mil millones de pesos y teniendo el Estadio León, es bueno que lo remodelen y lo dejen lindo”.

Explicó que los frentes comerciales del terreno los pueden vender y “con ese dinero sale para hacer la prepa, están muy bien ubicados, mi recomendación es que se aproveche, venden tres o cuatro hectáreas del frente y quedan aproximadamente 9 hectáreas libres, con el ingreso se construye la prepa porque no hay dinero de la federación, de allí salen ingresos para la inversión social”.

Construir represas es la solución contra el estrés hídrico en León

Por otra parte, sobre el tema del agua dijo que será un año muy complicado debido al estrés hídrico y mencionó que de llegar a ser senador, será una voz en favor del campo y del agua.

“La zona de riego tiene que renovarse, tiene que ser por goteo, el riego tradicional y por aspersión quedó en el pasado, el 75% de consumo de agua es en la parte agrícola entonces o dejamos agua para el consumo humano o después no va a haber ni para el campo ni para el consumo humano, si se da el tema del senado seré una voz que se escuche en materia de agua”.

Lamentó que a Guanajuato le han regateado el agua en la actual administración de la Cuarta Transformación con el proyecto de la Presa El Zapotillo, “el agua no tiene partido ni colores, un vaso de agua no se le niega a nadie, yo soy un convencido de que hay que tener alternativas y el Zapotillo la desecharon cuando era viable se dejó ir la oportunidad para resolver el agua para León, ahora tenemos que pelear recursos para crear represas locales, tener capacidad de almacenamiento para cuando vengan buenos años de lluvia”, concluyó.