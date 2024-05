Rosa Montero llega a León

León, Gto.- La escritora española Rosa Montero visitará por primera vez la ciudad de León para presentar su más reciente libro, "El peligro de estar cuerda", en el marco de la 35ª edición de la Feria Nacional del Libro de León (FeNaL), que se celebrará del 17 al 26 de mayo.

Montero es periodista y escritora de novelas como "Crónica del desamor" (1979), "Bella y oscura" (Seix Barral, 1993), "Historia del rey transparente" (2005, premio Qué Leer), "Buena suerte" (2021), por mencionar algunos, además, fue reconocida con el Premio Nacional de las Letras en el año 2017.

La autora estará presente en la inauguración de la FeNaL realizada este viernes, donde recibirá el reconocimiento "Compromiso con las Letras", donde también presentará su más reciente publicación, titulada "El peligro de estar cuerda", un libro que se basa en una profunda investigación sobre la locura y la cordura, dónde Montero explora la línea divisoria entre ambas a través de la historia, la literatura y la ciencia. La autora cuestiona la idea de la normalidad como un concepto único y rígido, defendiendo la diversidad y la singularidad del ser humano.

En entrevista exclusiva para el Sol de León, Rosa Montero nos adentra en el proceso creativo de su libro, sus ideas sobre la locura y la cordura, y sus expectativas para su visita a León.

Un telegrama del inconsciente

Montero describe que comenzó a realizar su libro luego de un "telegrama mental" que la impulsó a escribir sobre la locura, esto luego de una serie de cuestionamientos que llegaron a su vida. Tras una profunda investigación de tres años, que incluyó la lectura de biografías de autores y estudios sobre la salud mental, la autora llegó a la conclusión de que la normalidad no existe.

La normalidad en realidad es sinónimo de una normativa de una cajita en la que nos quieren obligarnos a meter, pero que no tiene que ver con lo más habitual", afirma Montero. "La diferencia es lo normal. Lo normal es ser raro y la diferencia no es patológica

La locura

La autora también reflexiona sobre la relación entre la locura y el arte. "La locura no te hace artista, al contrario, te deshace. Lo que pasa es que tenemos un cerebro cableado distinto la gente que nos dedicamos a cosas creativas, tenemos un cerebro cableado distinto del de la mayoría de la población y la gente que tiene trastornos mentales también tiene ese teléfono ese cerebro cableado distinto", mencionó la escritora española.

Además, Montero defiende que la diferencia y la rareza no son sinónimo de enfermedad, sino que forman parte de la riqueza y la diversidad del ser humano.

La historia comienza con la frase "Siempre he sabido que algo no funcionaba bien dentro de mi cabeza", para luego adentrarse en una serie de vivencias personales, con algunas estadísticas y explicaciones de cada evento, por lo que es inevitable no llegar a identificarse con lo escrito en cada página.

"La frase inicial estaba ahí, lo he sabido siempre, o sea, estaba ahí y entonces de repente, cuando recibí esa especie de mandato interno de hacer este libro, ya apareció la frase, y es esa sensación que he sentido. También luego con este libro me está pasando que la gente se identifica mucho, estoy teniendo un recorrido maravilloso de los más bonitos que he tenido en mi vida, porque está siendo precioso, nunca con ningún libro me han escrito, ni me han comentado tantos lectores, cosas personales suyas. Hay un feedback de estos fuertísimos. Entonces la gente me cuenta sus rarezas".

Salud mental

Tocando temas de salud mental, introspección en lo que nos hace únicos como seres humanos, pasajes que nos hacen dudar de la cordura, se descubren al paso de cada párrafo, sin duda un texto deslumbrante que parte del proceso creativo, hasta una exploración el sentido último de la vida. Lo anterior acompañado de curiosidades sobre cómo funciona la mente humana.

Con explicaciones de lo que es el trastorno mental, hace reconocer que puede ser algo absolutamente normal, ya que forma parte de lo que el ser humano es, es decir, que es algo muy habitual, al menos hasta antes de la llegada de la pandemia.

"La Organización Mundial de la Salud dijo que un 25, y yo creo que son datos muy conservadores, dijo que un 25% de los seres humanos antes o después en un momento de su vida iban a experimentar un trastorno mental. Esto es un cuarto de la población", recordó.

Al final del libro es una respuesta a la interrogativa de la cordura, recalcó.

Un libro que llama la atención

Desde su portada, una obra que llama la atención, en este se muestra cuatro niñas con trajes de ballet, sin embargo, una de ellas se encuentra de cabeza, una imagen que encaja a la perfección con el texto.

"Siempre he pensado que la portada de los libros es muy importante, el 90% de los casos suelo elegir la portada; para este libro, esa imagen ya la conocía, estaba ya hace varios años en internet, cuando dije que quería esa fotografía de portada, mi equipo movió todo para conseguir los derechos", recordó la escritora.

"En la portada se muestra un grupo de niñas muy monas, bonitas, con tutús, todo rosa y parece perfecto, pero luego está una de estas niñas de cabeza, pasándoselo en grande, de cabeza, y justo me identifique y es perfecta con el tema que se toca en el libro, porque la normalidad es ser raro", agregó.

Por primera vez en León, Guanajuato

"Espero pasármelo muy bien en la feria, siempre que voy a México disfruto mucho, la gente es super cariñosa", mencionó Montero con una sonrisa y entusiasmo en su rostro.

La autora presentará su libro "El peligro de estar cuerda" un mensaje de liberación y comprensión para los lectores, dicha presentación será este viernes 17 de mayo, en punto de las 18:00 horas.

"Espero que sea emocionante, fue emocionante para mí escribirlo y desde luego también divertido a ratos", finalizó.