No renunciará Aldo Márquez a candidatura en León

León, Gto.- Tras su regreso al Congreso de Guanajuato, Aldo Márquez aseguró que sus intenciones por contender por la presidencia municipal de León en las elecciones del 2024 siguen intactas.

Pese a que confirmó su salida como subsecretario de Desarrollo Social y Humano de Guanajuato, pidió que no especulen ya que él sigue firme con sus aspiraciones por León para el siguiente año electoral.

“No, no, no, que no especulen, el día de hoy (sábado) es mi último día como subsecretario en Desarrollo Social, a partir de mañana regreso a mis actividades como legislador, lo anuncié yo públicamente en mis redes sociales y eso no va en decremento en mi aspiración para encabezar la alcaldía, los esfuerzo de la alcaldía por Acción Nacional”, dijo.

"Yo lo he dicho de manera muy clara, si se dan las condiciones y en el partido se define que el género para León sea hombre yo levanto la mano para encabezar dicho esfuerzos", reiteró.