Pide Erandi que no sea sólo una cúpula quien decida al candidato del PAN para el 2024

El senador del PAN, Erandi Bermúdez, pidió que no sólo sea una cúpula quien elija al candidato de Acción Nacional para la gubernatura de Guanajuato en 2024 y que sea una elección abierta con los ciudadanos.

“No solamente pediría encuestas, yo voy más allá, yo le pediría que fuera una elección abierta con todos los ciudadanos, regresar a nuestros orígenes, preguntarle al pueblo que es lo que quiere y no sea una cúpula la que decida, que sean los ciudadanos quienes estén decidiendo”, comentó.

Esto luego de que se le cuestionara si continuaba su intención por contender por la gubernatura.

“Lo he dicho público y lo he dicho recio y quedito que sí, yo me apunto para estar trabajando, soy alguien que requiero y que le pido a los ciudadanos que me conozcan, pero también conozcan a los demás, que nos comparen, que vean lo que cada quién hechos hecho, nuestras trayectorias (...) lo único que yo pido es que hay piso parejo”, agregó.

En cuanto a si el estado debe ser gobernado por una mujer por temas de igualdad de género, comentó que más allá de esto es un tema de saber quién tiene la capacidad y que lo verdaderamente preocupante es que sea el patriarcado quien decida quién debe ser el o la candidata.

Por su parte, la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez, dijo que tiene que ser el mejor posicionado.

Esto luego de que algunos compañeros de su partido como el senador Erandi Bermúdez y el diputado Luis Ernesto Ayala, pidieron que no sea el PAN quien decida al candidato sino la ciudadanía a través de encuestas.

“Yo coincido que tiene que ser el mejor posicionado y el que represente lo mejor para Guanajuato”, dijo Gutiérrez Campos.

Y agregó “Yo lo he dicho muchas veces, yo creo que cualquiera tiene la aspiración de tener esa posición, pero no tenemos que seguir trabajando y dar resultados”.

Referente a que sí deba ser una mujer quien gobierne el estado por temas de igualdad de género, Alejandra Gutiérrez aseguró que cada vez tienen más espacios públicos.

“Yo creo que las mujeres cada vez tenemos más oportunidades, pero coincido con mis compañeros que tenemos que salir sólidos, unidos, pero sobre todo hoy ponernos a trabajar todos”, dijo.