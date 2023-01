Oviedo sigue dispuesto a buscar la gubernatura

El secretario de Desarrollo Social y Humano de Guanajuato, Jesús Oviedo, dijo que sigue dispuesto en busca de la gubernatura y que ve positivo que algunos líderes de su partido estén interesados en contender en las próximas elecciones.

Esto luego de que en esta semana se viera a la secretaria de Gobierno, Libia García Muñoz Ledo, arropada por militantes panistas en un evento al interior del partido.

Dijo que por su parte también ha acudido al PAN municipal y ha tenido un buen acompañamiento como el de Libia García.

“La verdad es que todo mundo anda haciendo acciones de socializar información de la que se genera en gobierno del estado, yo también ya estuve en el comité municipal, me parece que eso es natural, lógico que estemos en contacto dando información con la gente, entonces yo no he escuchado que diga algo al respecto”, comentó.

Sin embargo Jesús Oviedo dijo que primero tienen que saber las definiciones del partido y aterrizar el tema de igualdad de género aunque para él sería un honor participar en la elección del 2024.

Referente a las aspiraciones públicas que han hecho sus compañeros del PAN como el coordinador de la bancada de Acción Nacional en el Congreso, Luis Ernesto Ayala; y el presidente municipal de Guanajuato capital, Alejandro Navarro, aseguró que ve positivo que quieran contender.

“Es bueno que la gente quiera participar, que la gente tenga el entusiasmo, que la gente tenga el ánimo de ser parte de un proceso positivo en favor de Guanajuato, me parece que es bueno que haya gente que quiera participar y las definiciones se tienen que dar en su momento”, agregó.

Además fue claro en decir que primero deben trabajar en la responsabilidad que tiene con Guanajuato a través de la dependencia a la que representa.

“Lo que yo siempre he dicho, tenemos una responsabilidad en este momento, por supuesto que en su momento sí es un tema que es muy interesante, es un tema de alto honor que es motivante, pero como te digo, hay que estar al pendiente, hay que estar trabajando y cuando haya que establecer esa condición estamos presentes”, aseguró.