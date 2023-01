Pide Enrique de la Madrid piso parejo al PAN al conducir proyecto electoral para el 2024

El priista Enrique de la Madrid pidió a Acción Nacional suelo parejo para conducir las elecciones en Ciudad de México y Presidencia de la República en el 2024.

Dijo que para que la ciudadanía compre el proyecto tiene que ser equitativo entre los candidatos del PAN, PRI y PRD, por lo cual no quita el dedo del renglón para ser el candidato de la alianza “Va por México” en las próximas elecciones.

Explicó que los últimos acuerdos entre los partidos participantes PRI, PAN y PRD se determinó que serán los blanquiazules quienes estén a cargo de conducir el proyecto electoral, pero no quien coloque al candidato, por lo que aún hay esperanza para él.

En este sentido dijo que da tranquilidad que Alejandro “Alito” Moreno no sea el responsable del proceso, luego de que se le cuestionara si temían que traicionara a la alianza.

“Ya se puso más en manos del PAN el llevar el procedimiento, lo único que pido al PAN y al que lo hubiera llevado es que haya suelo parejo, que sea equitativo y que sea muy ciudadano”, comentó.

Enfatizó en que hasta el momento no está decidido quién va a encabezar la candidatura. En cuanto a si el PAN lleva la delantera por llevar a cabo el proyecto, dijo que no sería así, ya que lo que se busca es transmitir que los ciudadanos sientan el proyecto como parte de ellos, de lo contrario la derrota está garantizada y él no participaría.

“El PAN necesita encontrar un procedimiento que sea capaz de escoger a la mejor opción y que la ciudadanía abrace el procedimiento como si fuera de ellos porque esta es la elección de los ciudadanos. Si el resultado del procedimiento no lograra eso, la derrota estaría garantizada, a quién le interesaría encabezar un movimiento donde la derrota esté garantizada, a mí no”.

“Lo que se dijo es que el PAN va a conducir el proceso de selección en la Ciudad de México y en la presidencia, entonces, en sentido literal eso es, va a conducir, tiene que generar el proceso, si como resultado de ese proceso en donde asumiría yo que participaremos varios y participará la ciudadanía, resultara que el que encabezará esas posiciones fuera del PAN que bien, pero si el resultado de ese proceso fuera que lo encabece personas de otro partido o de la sociedad, también”, agregó.

Referente a los contrincantes del Morena, como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y el canciller Marcelo Ebrard, comentó que efectivamente llevan ventaja porque están jugando sucio.

“No hay duda que tengan mucha mayor presencia porque entre otras cosas están usando sus impuestos y los míos para promoverse, pero bueno generosamente nos preguntaron si queríamos. Absolutamente ilegal, fuera de cualquier equidad, cosas que ellos criticaban cuando eran oposición, están haciendo eso y peor”, dijo.

Además, criticó el trabajo del gobierno federal en seguridad, educación y salud.

De la Madrid participó este jueves como ponente en el Foro Regional de Vivienda en el Bajío de CANADEVI en la capital del calzado.