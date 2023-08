Pide Consejo Coordinador Empresarial de León a alcaldesa no descuidar el futuro, por el presente

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), Luis Gerardo González, p idió a la alcaldesa Alejandra Gutiérrez cumplir primero con el municipio en materia de seguridad y otros problemas, y no descuidar el presente por el futuro ante sus intenciones por aspirar para contender por la gubernatura de Guanajuato.

Aunque aseguró desconocer si se encuentra distraída de su trabajo municipal por buscar la candidatura, señaló que es probable que seguramente se ocupe de una forma importante sobre su futuro, pero que primero debe sacar al frente los compromisos actuales.

“Tienen que cumplir primero con León, tienen que cumplir con estar comprometidos, no sé si esté distraída, seguramente le debe ocupar una parte importante su futuro (...) No podemos descuidar el presente por el futuro”, dijo.

“FUERA PROTAGONISMOS”

Ante los cuestionamientos sobre qué falta para mejorar la seguridad en el estado y en específico en León donde recientemente julio cerró como el mes más violento de los últimos años con cien homicidios, Luis Gerardo González dijo que se debe de empezar por mejorar la Mesa de Seguridad Ciudadana, pero que tenga un verdadero valor y se quiten protagonismos.

Comentó que es necesario que la presidenta de León, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y los representes de las fuerzas federales se sienten y establezcan objetivos claros y contundentes, pues a esas mesas “les falta mucho”.

“Falta una mesa de seguridad fuerte donde realmente se conjugará esa mesa y le dieran el valor suficiente, el peso suficiente para que se sentara el gobernador, la alcaldesa y las fuerzas públicas a ver qué está pasando a evaluar con objetivos muy claros y ver cómo están incurriendo, eso ayudaría mucho y quitarnos de protagonismos de si voy o no voy o estoy o no estoy”, agregó.

Mencionó que otro de los factores por lo que esas mesas no funcionan es porque no han hecho algo importante para cambiar y que si bien escuchan a los entes sociales y empresariales no se les da seguimiento a sus propuestas.