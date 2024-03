Pide arzobispo de León a feligreses vivir una cuaresma en paz

León, Gto.-Durante la misa de este domingo en la Catedral Metropolitana de León, el arzobispo Alfonso Cortés Contreras, pidió a los feligreses que vivan una cuaresma con paz por medio de la reflexión.

El sacerdote comentó que estos tiempos son para revisar de manera personal cómo viven, piensan y actúan y hacer cambios personales y en su entorno.

“Para eso es esta cuaresma, para revisar cómo vivimos, cómo pensamos, cómo actuamos, que Dios nos conceda su gracia, el silencio y la oración para vivir con fruto esta cuaresma y celebrar la paz” , dijo.

En este sentido, Cortés Contreras, señaló que en muchas ocasiones no se le da el valor a lo espiritual por estar distraídos en otros temas como el uso de la tecnología a través del celular y de esa forma se ignoran las preguntas que hace la conciencia.

“No le damos valor a lo espiritual, no nos interesa, a veces con nuestra reflexión estamos pegados al celular, no guardamos silencio, no le hacemos caso a las preguntas que nos hace la conciencia, nuestra ansia, debemos tener ansia de Dios y pasamos la vida superficialmente” ; agregó.

Dijo que cada persona debe preguntarse cómo santifica su casa, trabajo, estudio y es a través de la honestidad y no mintiendo, de no robar y no cometer adulterio.

También habló sobre el perdón que deben tener los humanos cuando son agredidos por otras personas así como no tener envidia y tratar a las personas con dignidad.