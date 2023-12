¡Hoy es el primer domingo de adviento!

Este primer domingo del mes navideño 3 de diciembre, se realizó el encendido oficial del primer cirio de la corona de adviento en la misa de mediodía en la Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Madre Santísima de la Luz.

El Adviento es un periodo de preparación espiritual en el catolicismo que antecede la Navidad, representando la espera y preparación para la llegada de Jesucristo.

La corona de Adviento, con sus cinco cirios, simboliza esta espera: cada cirio encendido semana a semana marca una etapa en este período. Encender el primer cirio, generalmente de color morado, simboliza la esperanza y la expectativa.

Respecto a la vestimenta morada del sacerdote, este color es significativo en el Adviento y la Cuaresma, simbolizando penitencia, preparación y sacrificio, como parte de la reflexión y el arrepentimiento en preparación para estas importantes festividades.

Primera Lectura

Lectura del libro de Isaías

Is 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7

Tú, Señor, eres nuestro padre y nuestro redentor; ése es tu nombre desde siempre.

¿Por qué, Señor, nos has permitido alejarnos de tus mandamientos y dejas endurecer nuestro corazón hasta el punto de no temerte?

Vuélvete, por amor a tus siervos, a las tribus que son tu heredad. Ojalá rasgaras los cielos y bajaras, estremeciendo las montañas con tu presencia.

Descendiste y los montes se estremecieron con tu presencia.Jamás se oyó decir, ni nadie vio jamás que otro Dios, fuera de ti, hiciera tales cosas en favor de los que esperan en él.Tú sales al encuentro del que practica alegremente la justicia y no pierde de vista tus mandamientos.Estabas airado porque nosotros pensábamos y te éramos siempre rebeldes.

Todos éramos impuros y nuestra justicia era como un trapo asqueroso; todos estábamos marchitos, como las hojas, y nuestras culpas nos arrebataron, como el viento.

Nadie invoca tu nombre nadie se levantaba para refugiarse en ti,porque nos ocultabas tu rostro

y nos dejabas a merced de nuestras culpas.

Sin embargo, Señor, tú eres nuestro padre;

nosotros somos el barro y tú el alfarero;

todos somos hechura de tus manos.

Segunda Lectura

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios

1 Co 1, 3-9

Hermanos: Les deseamos la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, el Señor.

Continuamente agradezco a mi Dios los dones divinos que les ha concedido a ustedes por medio de Cristo Jesús, ya que por él los ha enriquecido con abundancia en todo lo que se refiere a la palabra y al conocimiento; porque el testimonio que damos de Cristo ha sido confirmado en ustedes a tal grado, que no carecen de ningún don, ustedes, los que esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él los hará permanecer irreprochables hasta el fin, hasta el día de su advenimiento. Dios es quien los ha llamado a la unión con su Hijo Jesucristo, y Dios es fiel.





Lectura del santo evangelio según san Marcos

Mc 13, 33-37

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento. Así como un hombre que se va de viaje, deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer y encarga al portero que esté velando, así también velen ustedes, pues no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa: si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la madrugada. No vaya a suceder que llegue de repente y los halle durmiendo. Lo que les digo a ustedes, lo digo para todos: permanezcan alerta”.

Sermón

Aborda la importancia de la vigilancia y preparación espiritual durante el Adviento, utilizando como contexto el exilio del pueblo de Israel y las enseñanzas del profeta Isaías. Se destaca cómo Isaías llama al pueblo a recordar su identidad en Dios y a convertirse, dejando de lado el pecado. El Evangelio de San Marcos se utiliza para ilustrar la necesidad de estar preparados para la segunda venida de Jesucristo, enfatizando la vigilancia no como un acto de miedo, sino de amor y anticipación. Finalmente, se invita a la congregación a vivir en alerta, oración y reconciliación, manteniendo la esperanza y el amor hacia Dios mientras se espera su venida.

¿Qué representan los 5 cirios?

Primer Cirio (Morado) - Esperanza: También conocido como el “Cirio de la Profecía”, simboliza la esperanza y la expectativa en relación con la venida de Jesucristo. Se enciende en el primer domingo de Adviento.

Segundo Cirio (Morado) - Fe: Conocido como el “Cirio de Belén”, simboliza la fe y es un recordatorio del lugar de nacimiento de Jesús. Se enciende en el segundo domingo de Adviento.

Tercer Cirio (Rosa) - Alegría: Este cirio, a menudo llamado “Cirio de la Pastora” o “Cirio de Gaudete”, representa la alegría. El color rosa simboliza una pausa en el tono penitencial de Adviento, reflejando la anticipación gozosa del nacimiento de Jesús. Se enciende en el tercer domingo.

Cuarto Cirio (Morado) - Amor: Conocido como el “Cirio de los Ángeles”, simboliza el amor y la paz, recordando el mensaje de los ángeles sobre la llegada de Cristo. Se enciende en el cuarto domingo de Adviento.

Quinto Cirio (Blanco) - Cristo: Situado en el centro de la corona, este cirio se enciende en Navidad y representa a Jesucristo. El color blanco simboliza pureza y luz, y la llegada de Cristo como “luz del mundo”.