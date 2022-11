Pide activista a amos de perros hacer conciencia antes de entregarlos al CCBA

La Unión de Rescatistas Independientes de León (URI) pidió a la ciudadanía que agoten todas sus instancias antes de entregarlos al Centro de Control y Bienestar Animal porque ahí sólo permanecen 48 horas y después los duermen.

Elizabeth Chacón, presidenta de la organización, solicitó a los amos de las mascotas que sean conscientes y se informen sobre el destino de sus perros cuando los entregan a dicha instancia, ya que no siempre encuentran una familia que los adopte y les brinde una vida digna.

“Se responsable con tu mascota, entérate que la mayoría llega y se duerme, pero Control Canino no les dice cuál es el protocolo y yo no digo que lo los dejen, pero al final del día después de una plática de concientización para la siguiente o no lo vuelven a hacer o a lo mejor le piensan”, dijo.

Aseguró que esta es información que la ciudadanía desconoce y solicitó al municipio que realice campañas para que la sociedad sepa que en el Centro de Control y Bienestar no se hace cargo de ellos y agoten las posibilidades para que las mascotas encuentren un lugar seguro antes de ser entregados.

En lo que respecta a las asociaciones y rescatistas de animales, aseguró que también ya se encuentran saturadas de animales y no hay presupuesto que les alcance, por lo que tampoco son una opción para depositar a las mascotas, pues tan sólo en URI, en lo que va del año han rescatado al menos a 40 perros.