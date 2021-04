Pese a riesgo, padres de familia están de acuerdo con clases presenciales

León, Gto.- Luego de haberse anunciado la prueba piloto para las primarias, secundarias y preparatorias, en cuanto al regreso paulatino a clases en Guanajuato, algunos padres de familia están de acuerdo con que regresen, siempre y cuando se tenga un cuidado esencial en las medidas de sanidad.

“Yo prefiero que sí regresen siempre y cuando las personas o los padres que estén involucrados, que acepten que sí regresen, todos tengan esa conciencia que sí tienen que estar muy al pendiente de los niños”, comentó Efraín Padre de Familia.

Agregó que desearía tener a su hijo en casa y que sin problemas él le puede ayudar con sus tareas, sin embargo señaló que es fundamental que pueda convivir con otros niños y tenga una relación de estudio en un espacio dedicado para ello.

En la opinión de Baltazar Rangel Méndez , quien tiene una pequeña en segundo de primaria, señaló que también está de acuerdo con el regreso a clases de su hija de manera presencial, incluso dijo que si le dan a firmar un consentimiento, lo firmaría con mucho gusto.

“Está bien, está muy bien, ahora sí pues primero vacunar a los maestros, ya los niños dividirlos en grupos o en días, yo tengo a mi niña en primaria y pienso que está muy bien porque esto ya va de salida, nada más siempre y cuando tengan los protocolos de sanidad e higiene en las escuelas”, indicó.

Mencionó que durante toda la pandemia ha sido complicado el que su hija tome clases a distancia, pues señaló que no es la misma concentración que en el aula de clases, además indicó que en la televisión no hay forma de detener al profesor y preguntar las dudas que se generan en el proceso, por lo que dijo es urgente que regresen los niños a aprender.

Baltazar Rangel dijo que su hija sí está consciente de los cuidados que debe tener de sanidad, pues no la dejan salir con ellos hasta que tenga su cubrebocas, además le dicen que en la tienda no la dejan pasar porque debido a la contingencia por el Covid-19 no dejan pasar a niños.

En cuanto a la opinión de Soledad Medina, madre de familia, señaló que considera necesario el regreso a clases de los niños, pese a que todavía existe un riesgo de contagio por el Covid-19, pues dijo que es difícil procurar la educación de los niños a distancia.

“Tenemos que empezar a vivir con esto, es una nueva norma y pues ahora sí que es un riesgo pero es necesario, porque no es lo mismo que estén aprendiendo en sus casas, que estar en la escuela con la maestra y que ella esté ahí al tanto”, comentó.

Dijo que lamentablemente los niños no se enfocan bien en sus estudios y que si alguna madre de familia está trabajando y le deja que vea sus clases en la computadora, pues el pequeño se distrae y termina sin aprender nada.

Cabe resaltar que la prueba piloto se aplicará en Guanajuato del 11 al 25 de mayo, por lo que las escuelas que deseen participar deberán ingresar su solicitud del 23 al 29 de abril para ser candidata a ejecutar el plan.

Los padres de familia, los docentes y autoridades educativas serán quienes decidirán si su escuela entra o no en el pilotaje, pues la prueba es 100 por ciento voluntaria, por lo que se evaluarán las condiciones de las escuelas y se capacitará a los maestros para que puedan establecer su participación.