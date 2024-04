Yo siempre he sido la primera pero nunca he sido la última: Rosario Marín, ex tesorera de EE.UU.

León, Gto.- Rosario Marín, la única migrante en ser tesorera de los Estados Unidos, habló sobre el papel de la mujer en el mundo en todos las instituciones, de esta forma inspiró a los cientos de estudiantes que llegaron a celebrar el Día de la Mentefactura.

Yo soy una semillita de grandeza y quiero sembrar grandeza en las nuevas generaciones, mencionó en entrevista posterior a su conferencia denominada Escenarios Políticos y Económicos en Norteamérica.

Explicó que el papel de la mujer en la sociedad seguirá siendo relevante día con día, además compartió dos valores fundamentales que siempre le ha ayudado a ser la mujer que toma decisiones.

El primer es da lo mejor de ti, “todo lo que hagas hazlo como si fuera lo último que vayas hacer, no importa que tan pequeña sea la tarea, cree en todo lo que hagas", el segundo es "trata a la gente como quieres que traten a la gente que tú amas".

“Ha sido muy importante para mí que se me han presentado oportunidades. Yo he sido la primera mujer, la primera latina, la primera migrante en tener las posiciones que he tenido, yo siempre he sido la primera pero nunca he sido la última, entonces más y más mujeres están en posiciones que deberían haber estado desde hace mucho tiempo”, mencionó.

Mi primera posición fue en 1992, estamos hablando de más de 32 años, cuando yo escucho que hoy en día tenemos a la primera mujer, sin embargo me ilusiona saber que después de la primera viene una segunda, una tercera, una cuarta y me emociona que vienen muchas Rosario Marín, agregó.

Aseguró que este es tiempo de mujeres, porque van poder contribuir su propio talento, sus propias capacidades, van a ir empresas, gobierno, instituciones. “¿Imagínate una mujer preparada, qué mejor madre va ser, ese es el papel de hoy en día?”.

Finalmente dijo que las líderes de países que mejor guiaron la pandemia fueron las mujeres, por ello invitó a todas a contribuir con su granito de arena para impulsar empresas, el hogar y todo espacio.

Ya en conferencia, Rosario Marín dijo que a los 14 años de edad llegó a EU sin hablar una sola palabra de inglés y su mayor reto fue cuando al entrar a la escuela obtuvo 27 puntos de coeficiente en la High school por no pasar las pruebas en inglés y se convirtió en el “patito feo” de sus compañeros.

“Una prueba no me define, y la competencia es conmigo misma. ¿Cómo puedo ser mejor conmigo misma?, aprendí la ética de trabajo por parte de mi padre y eso ha llegado a dónde he llegado, entonces me gradúe tres años después y fui una de las tres estudiantes más sobresalientes por promedio”, concluyó.