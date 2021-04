Se alistan papelerías para regreso a clases presenciales en León

Luego de anunciarse que la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) y la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato (SSG) establecerán una prueba piloto de regreso a las aulas de forma paulatina en mayo, las papelerías de León ya se encuentran ajustando todo lo necesario para cubrir la demanda de útiles escolares.

Juan Pablo Becerra, vicepresidente de la Sección Especializada de Papelerías en León, adscrito a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo en León, confirmó que los estudiantes que acudan a las papelerías afiliadas, podrán contar con precios justos en sus útiles y todo lo necesario para comenzar sus clases.

“Las papelerías estamos listas para un eventual regreso a clases y estamos listas desde el punto de vista en que contamos con el material suficiente, para que los escolares puedan acudir a nuestros establecimientos y que puedan estar plenamente confiados de que en nosotros van a encontrar un aliado, de que en nosotros no va a ver un incremento así como no lo ha habido en los productos” mencionó.

Hasta el momento son 50 las papelerías afiliadas a CANACO en la sección especializada de Papelerías, las cuales tienen la esperanza de poder tener actividad y mejorar la situación económica, ya que actualmente se mantienen operando a menos del 50 por ciento, debido a que desde marzo del 2020 se establecieron las clases en línea.

“Lo esperamos con mucha emoción el que se pueda regresar a la actividad aunque sea de forma paulatina este año ha sido muy complicado y no me refiero a 2021, me refiero a que desde que inicio toda la pandemia aquí en León al momento en que se cerraron los colegios estamos hablando desde marzo del 2020”, comentó.

Reiteró que durante todo este tiempo ha sido muy complicado mantener las operaciones en el sector, ya que gracias a la actividad en oficinas y también a que incorporaron nuevos elementos en sus productos, fue que algunas papelerías no han cerrado en la ciudad.

Juan Pablo Becerra confirmó que aunque son pocas las papelerías afiliadas a CANACO, en la ciudad cerca de cada escuela, tanto privada como pública, existe alguna papelería cerca, que trata de cubrir la necesidad de los alumnos en su día a día.

“Tenemos contemplado que si en León hay alrededor de mil colonias por decir un número, pues en cada colonia hay una papelería y sabemos que siempre a los alrededores de las escuelas, las personas en sus cocheras ponen papelerías pues para atender a todos los estudiantes que al momento de la entrada y salida pues requieren material”, informó.

A nivel nacional en lo que va de la pandemia, más de 20 mil papelerías tuvieron que cerrar debido a la falta de alumnos en las aulas estudiantiles, ya que muchas herramientas de estudio se digitalizaron.

Hasta el momento tampoco se tiene una proyección exacta de cuánto podría incrementar la actividad con la prueba piloto que tiene establecida la SEG y la SSG, por lo que faltará ver realmente el resultado de dicha acción.