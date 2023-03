Pese a costos “excesivos” multas en León incrementaron un 43% durante los últimos años

León, Gto.- Pese a que desde el 2019 los costos de las multas en León incrementaron de forma “excesiva”, el número que se han aplicado a los conductores durante los últimos años se disparó hasta un 43%.

El reglamento municipal para aplicar las multas se modificó en el 2019 con la finalidad de crear conciencia entre los conductores y evitar accidentes, sin embargo, de acuerdo al síndico del Ayuntamiento, José Arturo Sánchez Castellanos, la medida no funcionó, pues en aquel año se aplicaron sólo 109 mil multas y en el 2022 la cifra incrementó a 155 mil, es decir, 43% más.

“El objetivo que se buscaba no se cumplió, se dio el efecto totalmente contrario ¿Qué era lo que se esperaba originalmente? Que reduzca la cifra de infracciones y la recaudación, pero aquí fue un efecto contrario, de entrada el objetivo no se cumplió; dos, el aumentar las multas de manera excesiva para inhibir la conducta también tiene una connotación de violación constitucional”, dijo.

PROPONEN BAJARLAS HASTA UN 50%

Es por eso que esta nueva administración propuso que las multas se bajaran hasta un 50% y es el tema que se va a tocar en la siguiente Sesión de Ayuntamiento que será dentro de dos semanas.

El funcionario municipal dijo que pese a que no era una medida con fines recaudatorios, el disparo de las multas generó un incremento importante, mientras que en el 2019 se juntaron 50 millones de pesos, en el 2022 la cifra incrementó a 114.

INCREMENTA CORRUPCIÓN

Comentó que así como se dispararon las cantidades recaudatorias también creció el número de procesos contra elementos de Seguridad en la Dirección de Honor y Justicia por motivos de corrupción.

“Otro aspecto importante que no podemos dejar de mencionar es el asunto de la corrupción, hasta el 2019 antes de que se aplicara el nuevo reglamento se tenía en promedio 36 denuncias por corrupción a agentes viales en Honor y Justicia, en el 2019 cuando se aprueba el nuevo reglamento se va a más del doble a 78 el año que entra en vigor en denuncias de corrupción y a partir y hasta la fecha se está tratando de reducir el asunto de corrupción y hemos bajado a 36 en promedio”; comentó.

Dijo que otras de las razones por la que es necesario bajar el costo de las multas es porque mucha gente no las puede pagar y por ley se establece que no puede haber multas excesivas y deben ajustarse al salario de los ciudadanos.

ESTAS SON LAS MULTAS QUE MÁS SE APLICAN

Falta de holograma o verificación, por no circular con las luces encendidas, traer vidrios polarizados, estacionarse en lugares prohibidos y el uso del celular son las más demandas

Otras de las multas que más se aplicar es por no traer placas, falta de licencia, de cinturón, no respetar los límites de velocidad y por no conservar la distancia establecida.