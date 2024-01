Personas asisten al gimnasio con el propósito de bajar de peso; los gimnasios tienen promociones

León, Gto.- Con promociones que van desde 10 al 20 por ciento de descuento en la mensualidad y sin costo de inscripción, las personas llegan a los gimnasios con el propósito de bajar de peso y tener un cuerpo fitness.

Local Leoneses se inscriben al gym para lucir fitness en Navidad y Año Nuevo

En diversos gimnasios ubicados en la ciudad llegaban personas a preguntar el costo de la mensualidad, la mayoría dijo que busca tener un cuerpo torneado y enmarcar su cintura así como resaltar otros atributos como glúteo, espalda, pecho y pierna.

“La promoción va a durar todo el mes de enero y mitad de febrero. La afluencia ha aumentado hasta 20 por ciento pero esperamos que terminando la Feria Estatal de León sea cuando más personas se inscribir”, dijo Daniel.

“Con eso de que llegan los vendedores de gorditas, tarascas, hamburguesas, huaraches las personas van a comer y a los conciertos no le dan prioridad a su propósito hasta que finalizan los meses más sabrosos de todo el año”, agregó.

A decir de Daniel, quien es instructor, la mayoría de las personas abandonan su propósito de fin de año porque no son constantes o porque en lugar de acudir con la mentalidad de trabajar su cuerpo van por obligación.

Desde hace 15 años que empezó como instructor, dice que desde noviembre las personas llegan para inscribirse pero poco a poco van dejando de ir, otras en enero se inscriben pero no son constantes y otros sólo cambian su propósito por dietas.

“Hay que ser constantes y perseverantes, en estos 15 años como instructor me he dado cuenta que la mayoría de las personas llega con la actitud de cambiar pero luego les da flojera y ya no vienen, otras personas pero se sienten obligadas y su proceso es lento, se fastidian y se van”, explicó.

Local Día mundial del fisiculturismo: fisiculturistas leoneses más destacados

BUENAS RUTINAS

Para que la gente se quede y continúen en el gimnasio trata de poner rutinas acorde a cada persona, también la motivación es importante por eso les da tips para que vean avances en sus ejercicios.

“Lo recomendable es platicar con los recién llegados de qué es lo que quieren, qué parte de su cuerpo esperan mejorar con mayor facilidad y sobre todo hablar siempre con la verdad y decirles que deben trabajar todos los días para ver resultados. Decirles que las primeras semanas no se notarán los cambios que deben venir y trabajar cada día una parte diferente de su cuerpo para tener un cuerpo fitness”.

Para concluir, el instructor invitó a todas las personas a que cambien sus hábitos alimenticios por comidas más sanas y trabajar duro para tener el cuerpo ideal.