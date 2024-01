Leoneses festejan con pirotecnia el Año Nuevo y le queman su taller

León, Gto.- Miguel Segura estaba celebrando en Romita el Año Nuevo junto a su familia pero una llamada lo hizo pasar un mal momento. Su casa ubicada en la calle Antena y Faro de San Juan, en Villas de San Juan, se estaba incendiando.

La Dirección de Protección Civil en múltiples ocasiones ha exhortado a los ciudadanos no hacer uso de pirotecnia en las fiestas decembrina para evitar accidentes, sin embargo, hicieron caso omiso y una mecha encendida cayó en el tejado de la casa de Miguel consumiendo por completo su taller de pespunte.

El pasado 31 de diciembre, el señor y su familia esperaban con emoción este día, pues, toda la familia se reuniría en el municipio vecino para celebrar está fecha tan especial. Alrededor de las seis de la tarde abordaron el vehículo para llegar temprano a la casa donde se realizaría el evento que año con año es tan esperado.

“Yo estaba disfrutando del convivio cuando una vecina, como a las once de la noche me marcó y me dijo, no se vaya asustar pero su casa se está quemando. En eso me dejé venir angustiado, pues, todo mi trabajo está reflejado en mi casa”, comentó.

“Cuando llegué, los bomberos estaban apagando el fuego, si no fuera por ellos y su pronta respuesta, tal vez me hubiera quedado en la calle”, dijo.

El señor Miguel cree que al aventar la pirotecnia, una mecha encendida pudo haber caído la en fibra de vidrio que tenía en el tejado y fue lo que avivó las llamas.

A pesar que el fuego rápidamente se extendió, los elementos Bomberos rápidamente se movilizaron y no dejaron que se extendiera hasta su habitación.

De los objetos de valor que se quemaron fueron parte de un colchón, televisor, ropa, tres máquinas de pespunte, materia prima, hormas, hilos, por mencionar algunos.





TIEMPO DE REFLEXIÓN

El señor Miguel a modo reflexión pidió a todas las personas que compran palomitas, cebollitas y fuegos artificiales para sus celebraciones, pensar el daño que puede ocasionar a las familias, que una chispa se expanda y pierdan sus bienes.

Finalmente, indicó que indicó que su pérdida trascendente a los 50 mil pesos pues, de su taller sólo los tubos y hormas se salvaron mientras que todo lo demás fue pérdida total.