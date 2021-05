Peligra migración de las aves por desecación del Lago de Cuitzeo

ACÁMBARO, Gto.- Desecación del Lago Cuitzeo pone en riesgo a cientos de aves que se conservan y que migran a esta Área Importante para la Conservación de las Aves, siendo la segunda más importante a nivel nacional.

Su cuenca abarca un total de 296 especies de aves, entre aves acuáticas en su mayoría las migratorias, canoras y de ornato; entre las aves registradas se encuentra: saltapared pentero, gorrión doméstico, tordo cabeza amarilla, zanate mayor, chipe oliváceo, mascarita del Lerma, charrán de forster, cormorán, pelícano blanco americano, garza morena, blanca, azul, tricolor, nocturna, garcita verde, ibis ojos rojos, zopilote aura, gavilán rastrero, aguililla cola roja, papamoscas cardenalito, gallineta frente roja, gallareta americana, gaviota de franklin, charran del caspio, cerceta alas azules, pato cucharón norteño, pato chalcuan, pato mexicano, pato coacoxtle, pato tepalcate, achichilique pico naranja, tortolita, colibrí, entre otras.

Oscar Alejandro Morales Juárez, Encargado de Flora y Fauna de ecología refirió que las aves migratorias viven de pequeños anfibios, peces, insectos que se reproducen entre la vegetación y al no haber humedad esta fauna que les sirve de alimento para estas aves va desapareciendo por lo que podrían buscar otros cuerpos de agua que cuenten con las condiciones.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local El Lago Cuitzeo, a punto de desaparecer

Agregó que en el caso de las aves migratorias tuvieron un periodo de estadía donde hubo suficiente agua, “tuvimos una especie en específico que estuvimos monitoreando desde enero hasta finales de marzo el cual fue el pato coacoxtle, creíamos en un principio que se alimentaban durante el día y descansaban en la noche, sin embargo, un compañero de la red de observadores del estado de Guanajuato dijo que era al contrario, este pato coacoxtle en específico se movía de Presa Solís al lago de Cuitzeo por las tardes noches alimentándose durante las noches y al salir al sol regresaban a la presa Solís, en una ocasión me tocó contar arriba de 2 mil 500 patos coacoxtles, ahí nos indica la importancia que tiene esta zona, este humedal como área de conservación de aves”

Indicó que durante las migraciones se pueden observar cientos de pelícanos el cual brindan un espectáculo increíble, “durante el mes de enero realizamos un recorrido por el cuerpo de agua donde pudimos contabilizar cientos de esta especie y 49 especies de aves, entre ellas garzas, gaviotas, patos, al concluir su estadía migraron hacia el norte y después empeoró la desecación de este Lago, esperamos que para este ciclo de lluvias se pueda tener buena captación de agua y podamos tener nuevamente para finales de noviembre la presencia de estas aves acuáticas migratorias”.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Curtidora en León genera composta con desechos orgánicos

Señaló que al no haber cierta cantidad de agua en este lago afecta directamente en su temperatura del agua para que se dé el desarrollo de unas plantas que son el alimento en el caso específico de los patos el cual se alimentan de algunos insectos y en su mayoría de plantas, “al no haber las condiciones de humedad, de temperatura pues no se desarrolla provocando que se limite la cantidad de alimento disponible, al pasar esto las aves buscarían otros cuerpos de agua más al sur el cual cumplan con las condiciones de alimento y albergue, al no tener estas aves se podría perder este gran espectáculo que se puede observar”.

En este lago de Cuitzeo existen dos especies muy interesantes de la zona que son: la mascarita de Lerma el cual tiene una distribución muy limitada abarcando el Estado de México desde las Ciénegas de Lerma hasta Guanajuato e incluso Michoacán; esta ave puede observarse en puntos muy específicos del lago de Cuitzeo, esta especie es muy raro observar en otras zonas. La siguiente especie interesante e igual de rara de poderla observar más que en el lago Cuitzeo es el Rascon Azteca, esta ave muy pequeña parecida a una gallina y su distribución es muy parecida a la que tiene la mascarita de Lerma, en el centro del país son muy limitadas, son endémicas de esta zona.

En el municipio se tienen aproximadamente 190 especies de aves, entre lo que son migratorias tanto acuáticas como algunas especies de rapaces, algunos gavilanes y chinitos, especie que ha sido muy abundante que se alimenta de vainas del pirul, especie migratoria de Canadá.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Llaman a jóvenes a salvar el Río Lerma

También se tiene presencia del tecolote bajeño, tecolote de talla muy pequeña que es muy poco común verla porque esta no es su zona de distribución natural ya que este se distribuye a lo largo de la costa pacifico o de la costa del golfo y llega a tener inserción entre territorio costero por la zona de Guerrero, Estado de México, Puebla y Oaxaca pero no tan al centro del país como el Estado de Guanajuato; de acuerdo eBird y a en ciclovida registros bien documentados y avalados solamente en el centro del país documentan en el Estado de Querétaro, sin embargo, a través de la plataforma naturalista se han documentado en Irapuato, Sierra de Pénjamo y en el Municipio de Acámbaro.

Oscar Morales, comentó que este 8 de mayo se celebra el gran día de observación de aves a nivel mundial el cual coincide con las aves migratorias, “este tema de las aves migratorias es interesante por que su tema se centra en el canto, el vuelo de las aves, de hecho el lema es canta vuela y elevate como las aves haciendo una reflexión para concientizarnos sobre el alejamiento con la naturaleza, cuánto hemos perdido ese valor de creer que siempre va a estar todo y que nunca va a desaparecer como es el caso del nuestro Lago de Cuitzeo, creíamos que nunca iba a evaporarse esa agua o a desaparecer el recurso agua en esta zona y hoy estamos viviendo esta realidad, en el caso de las aves si esto sigue ocurriendo a nivel norte del país, centro y sur finalmente también los animalitos van a sufrir y pueden desaparecer”.