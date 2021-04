Llaman a jóvenes a salvar el Río Lerma

El proyecto H2O Lerma Cascarón para los pozos es una iniciativa que pretende rescatar el Río Lerma mediante la implementación de cáscaras de huevo y otros compuestos químicos para limpiar el agua. La meta en Guanajuato es recabar 2 toneladas para el día 18 de junio con la finalidad de ser implementadas en el mes de agosto.

Itzel Cervantes estudiante de Ingeniería en la Universidad de Guanajuato coordina la actividad en León para poder llegar a la meta “es juntar los cascarones para después juntarlos con óxido de magnesio y ubicarlos en unas zanjas alrededor del Río Lerma, así se van a absorber los metales que van en el río”.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Maquila y manufactura recuperan producción

El proyecto busca lograr el saneamiento del río mediante filtros químicos “van estar a un metro de profundidad y funcionan como un filtro y pues en realidad no va a ver ninguna alteración porque mucha gente confundía que se iba a aventar el huevo y la cal, pero no, va a funcionar como un tipo filtro y van absorber los metales, no será rápido de un día para otro que ya se limpió el río van a tener un tiempo de vida como de 5 años si está muy contaminados, en realidad se controlará a los 5 años”.

La ayuda para sanar el río más grande tierra adentro de México inició en el estado de Jalisco y se unen los estados por los que pasa este importante afluente como Guanajuato y Michoacán “en Guanajuato tenemos hasta el 18 de junio para juntar dos toneladas, pero sí nos pasamos estaría muchísimo mejor” compartió Itzel quien recolecta los cascarones de huevo en el Minisúper Calzada en la Calle Madero.

“El Río Lerma está en una crisis muy fuerte porque han sido muchísimos años de que es el que recibe residuos de las aguas industriales, aguas domésticas, eso poco a poco lo ha ido matando, si no hacíamos algo, no se iba a poder salvar, es de los ríos internos, el más grande” dijo Itzel Cervantes.

La tarea es recolectar el cascarón de huevo que se consume en casa, dejarlo secar al aire libre en un recipiente abierto de 2 a 3 días, una vez que esté seco se almacena en un recipiente de vidrio cartón y bolsa de papel. El punto de recolección en León es Minisúper la Calzada en Francisco I Madero # 714. Zona Centro.