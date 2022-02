Parque los Cárcamos un espacio de encuentro con la naturaleza

Usuarios del parque Los Cárcamos, aseguran que hace falta mantenimiento en los caminos habilitados para el paso, así como un mantenimento en los árboles de la entrada principal, ya que estos lucen amarillos o hasta secos, en comparación de los demás que se encuentran en dicho parque.

Este sitio es un área natural tiene una extensión de poco más de 60 mil metros cuadrados y esta conformado por un andador de 850 metros lineales, cuenta con 67 diferentes especies de árboles que protege la fauna endémica y aquella que ha entrado refugio por sus condiciones naturales.

Los días sábados y domingos acuden miles de personas y familias, que deciden pasar un rato de esparcimiento en el parque de los Cárcamos, el cual se encuentra ubicado sobre el bulevar Adolfo López Mateos, a la altura de la colonia Hacienda del Campestre.

A decir de algunos usuarios, este parque ha presentado una gran mejoría, luego de su remodelación en el mes de agosto del año 2021, sin embargo, aseguran que la flora en la zona de la entrada principal se encuentra descuidada, además de que los caminos habilitados para el paso de los ciudadanos se encuentran sin ningún mantenimiento.

“Si le dan mantenimiento, se ve que todo el tiempo le están regando, siempre hay gente que lo cuida y lo limpia, por eso traigo casi diario a mi perrita, pero donde sí le hace falta un poco de mantenimiento es en la entrada, está muchísimo más seco, osea porque toda la parte de atrás es muy verde, también en los caminos o los carriles que es puro polvo y no es tan bueno para los perros y si es un parque que también acepta perros creo que a lo mejor es una buena opción de que se le pueda dar mantenimiento”, mencionó Federica García Ruíz, vecina de la colonia Valle del Campestre.

En el parque al entrar siempre te dan la bienvenida los vigilantes y personal que allí se encuentra, hay quienes aprovechan el espació para practicar deporte, entrenar, realizar yoga o hasta solo pasear a las mascotas.

Lucía Alvarado, quien se encontraba realizando estiramientos para comenzar a correr, mencionó que había dejado de asistir un tiempo a este parque y se mostró muy contenta al descubrir que ya se encuentra más cuidado que antes.

“Se ve mejor ahorita como que lo han estado conservando bien y es agradable ver que lo utilizan para hacer actividades deportivas, me parece muy bueno y más que el acceso no tiene costo, solo si el área para correr se me hace un poco peligroso porque es pura tierra, pero comparándolo con las veces que venía antes y ahorita, se me hace muy bien, la verdad me gustó ver las condiciones en las que se encuentra”, agregó.

Es de mencionar que el parque se encuentra abierto a todo público sin un costo de acceso, en un horario de 6:00 de la mañana a 8:00 de la noche, donde los visitantes pueden disfrutar de sus más de 11 hectáreas.

Remodelación

Luego de varias manifestaciones por parte de ambientalistas, quienes no estaban de acuerdo con la construcción de un centro comercial que se realiza a un costado de este parque, la empresa MRP, misma que se encarga de la construcción de dicho centro comercial, generó una inversión privada de 12 millones de pesos para la remodelación del Parque Los Cárcamos.

En dicha remodelación se mejoraron cerca de 60 mil metros cuadrados, así como la iluminación de la zona, señalética, se agregó un espació Pet Friendly, ejercitadores, juegos infantiles, la rehabilitación de los accesos al parque, así como un aireador que su principal función es oxigenar el agua del estanque.