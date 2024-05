Bravos buscará exorcizar a unos Diablos Rojos liderados por Trevor Bauer

León, Guanajuato. No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla y para la fanaticada de los Bravos de León toca la serie de series recibiendo de martes a jueves nada más y nada menos que a los Diablos Rojos del México que se presentan con el ganador del Cy Young en 2020, el estadounidense Trevor Bauer.

La tropa del Bajío buscará cobrarse revancha de aquel juego del 21 de abril donde Bauer salió con la espada desenvainada, recetando hasta nueve chocolates consecutivos para igualar una vieja marca de la Liga Mexicana de Beisbol que data desde 1964 y a la postre alcanzada también en 1979. Aquella tarde en el Estadio Alfredo Harp Helú fueron 14 ponches los que obtuvo el norteamericano y la victoria quedó para la novena escarlata.

Sin embargo, una nueva historia se escribirá en “La Fortaleza” con unos Bravos que ya son cuartos del standing de la Zona Sur con récord de 17 triunfos y 16 descalabros, esto luego de haberse quedado con la confrontación ante El Águila de Veracruz. Para los manejados por el dominicano Rafael Rijo son cuatro series ganadas de las más recientes seis afrontadas y eso les ha dado la posibilidad de dar tremendo salto en su pelotón.

Previo al Juego de Estrellas a realizarse el siguiente fin de semana en el puerto jarocho, la escuadra leonesa intentará sacar otro enfrentamiento y de concretarlo, podría empezar a acechar el tercer sitio que, al momento, ostenta Leones de Yucatán con 19-14, pero por debajo de los guanajuatenses también la situación está sumamente ajustada ya que Olmecas de Tabasco presume la misma foja, mientras que por detrás se ubica Veracruz con 16-16, al igual que Conspiradores de Querétaro y Guerreros de Oaxaca, ambos con marca negativa de 15-18.

La oficina ha tenido que mover piezas para encontrar balance en el roster, sobre todo en lo que concierne a pitcheo. Dos abridores causaron baja en las más recientes horas, el ex de las sucursales de los Dodgers de Los Ángeles, Austin Drury, al igual que el ensenadense Fernando Lozano, quien fue reclamado por los Toros de Tijuana en la famosa cláusula de las 24 horas. A cambio han arribado Daniel Bies, quien tuvo un difícil inicio de campaña con Charros de Jalisco y un experimentado, Felipe Rodríguez, quien venía haciendo larga carrera con los Sultanes de Monterrey.

De hecho, Rodríguez (0-0, 8.10 ERA) será quien suba a la lomita este martes para medirse a Bauer (4-0, 1.80 ERA). La rotación cuerera se verá completada por Yordan Nodal (1-0, 4.91 ERA) y Wendolyn Bautista (4-1, 2.36 ERA). Por los pingos igualmente se verán las labores monticulares de Roonie Williams (0-0, 5.57 ERA) y Steven Moyers (2-1, 3.12 ERA).