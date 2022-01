Para doña Ofelia, una de las metas para este 2022 es seguir con sus estudios

Sus ganas de salir adelante, motivaron a Ofelia Hernández Bocanegra a continuar sus estudios y uno de sus propósitos de este 2022 es el de concluir su preparatoria a sus 52 años de edad.

Ofelia se dedica a la limpieza de un centro comercial del municipio de León, durante este año 2021 decidió acercarse a los servicios que ofrece el Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos del estado de Guanajuato (INAEBA), con la intención de obtener su certificado de primaria y estudiar la secundaria.

A sus 52 años de edad, Ofelia aseguro que perdió su certificado oficial que avala el haber concluido su educación primaria, por lo que inició sus trámites para obtenerlo, al mismo tiempo se fijó como meta estudiar y concluir la secundaria, por lo que después de varios meses de estudios logró obtener ambos certificados.

“Me motivó el que yo no tenía mi certificado de primaria, la volví a hacer y me seguí con la secundaria; la educación es algo muy importante, porque si uno tiene estudios tiene mejores oportunidades en la vida”, mencionó Ofelia.

Así mismo aseguró que se siente orgullosa de concluir sus estudios en estos niveles, por lo que en este año 2022 afirmó que continuará con sus estudios de preparatoria para así poder tener más oportunidades laborales y personales.

“Me gustó mucho que nos dieran la oportunidad de concluir nuestra primaria y secundaria ya que, antes lo había hecho, me siento muy orgullosa de que a mis 52 años recibí este documento que avala mis conocimientos académicos, también quiero invitar a todas las personas que no saben leer y escribir a que estudien, porque es muy importante en la vida saber sumar y leer porque así podemos hacer nuestras propias cuentas”, comentó.

Debido a esta motivación y la felicidad de recibir sus certificados de primaria y secundaria, la señora Ofelia aseguró que uno de sus propósitos para este 2022 será su educación y profesionalización para así obtener un mejor futuro.