Leoneses buscan cumplir sus propósitos de Año Nuevo

Este inicio de año, con la finalidad de cumplir sus propósitos de Año Nuevo, personas salieron por la mañana para realizar ejercicio en el área de Explora, Poliforum y Forum Cultural.

Entre las metas de los leoneses para este Año Nuevo está hacer ejercicio, llevar una vida saludable, pasar más tiempo con la familia y sobrevivir.

Nicolás Herrera Mendoza de 66 años de edad comentó que su propósito para este 2022 es hacer ejercicio y estar bien con él mismo y su familia. “Me levanté a las 8 de la mañana para ejercitarme, aunque a veces me da flojera por llevar mis propósitos siempre me esfuerzo por cumplirlos”.

En cambio Bertha y Marco Antonio, otra pareja que salió para cumplir con sus propósitos es estar sanos y hacer ejercicio, en entrevista para El Sol de León mencionaron que esperan que este año sea positivo en todo aspecto.

“Mi propósito es sobrevivir al Covid-19 y al gobierno” dijo Bertha Montaño de 53 años de edad.

Marco Antonio Vargas expresó que sus propósitos para este Año Nuevo es “Mejorar en todos los aspectos, trabajar, leer, divertirme y hacer ejercicio”.