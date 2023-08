PAN se sube al marketing de Wendy Guevara, pero bloquea iniciativas LGBT

La regidora por Movimiento Ciudadano del Ayuntamiento de León, Lucía Verdín la “Wera Limón”, criticó de oportunismo mercadológico a los actores políticos blanquiazules del PAN Guanajuato que han mostrado su apoyo hacía la influencer Wendy Guevara .

Lamentó que en el Ayuntamiento leonés, el blanquiazul no haya generado apoyos legislativos en favor de la comunidad, pero si aprovechan para felicitar a quien el fin de semana pasado ganó la Casa de los Famosos México y con ellos un alto rating en popularidad.

Para la también defensora de los derechos de las mujeres y la diversidad, acciones como las del presidente del PAN en el estado, Eduardo López Mares, quien felicitó a la famosa leonesa, es “subirse al tren del marketing”, pues a lo largo de la historia del partido no sólo no han creado políticas pública a favor de las poblaciones LGBT sino que las obstaculizan cuando otros las lanzan.

“Es totalmente subirse al tren de marketing publicitario, porque ahora tienen que demostrar que están con los derechos humanos de todas las personas, pero a través de las acciones, y el partido Acción Nacional no ha generado iniciativas a favor de la población ni acciones afirmativas, ni inclusión de políticas públicas para personas LBGT, pero sí ha obstaculizado las iniciativas que se han generado”, dijo sobre el trabajo de Movimiento Ciudadano.

Argumentó que esto habla mucho de las personas tomadoras de decisiones y denunció que ahora no pueden estar diciendo que apoyan una causa, “cuando nunca ha sido así”, pues ni en el estado de Guanajuato, ni en León, se han garantizado los derechos para todas las personas desde el partido blanquiazul.

“Las políticas públicas que yo he generado desde municipio no han permitido que pasen y entonces eso habla mucho de su postura como partido, como personas, como tomadoras de decisiones. Ahora no pueden estar hablando de que apoyan todas estas cosas, cuando en la realidad no ha habido ningún apoyo hacia las personas LGBT en el municipio, ni en el estado por parte de Acción Nacional, cuando ellos han sido los primeros que han negado el acceso a los derechos humanos para estas personas”, agregó.

Para muestra, comentó, está el caso de la otra influencer nombrada Vanessa 4K, quien mientras ofrecía sus servicios en una esquina bastante transitada de León a un costado de la Zona Piel, fue violentada junto con un grupo de compañeras por parte de elementos de la Policía de León.

Hasta el momento, la Wera Limón comentó que no se han cumplido los acuerdos, que no se ha hecho la reparación del daño y mucho menos se ha logrado un compromiso de no repetición por parte del municipio y sus elementos de seguridad pública.