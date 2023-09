Otra vez aplazan audiencia de Cristian, provocó la muerte de Aldo y Hassiel

Luego de siete horas de audiencia, la noche del jueves la Jueza Tercera de Distrito aplazó la audiencia para el viernes en punto de las 2:00 de la tarde, esto debido a que faltan analizar muchos argumentos discutidos este jueves.

"Por un lado hubiéramos querido que hoy mismo se resolviera, pero por otro lado esperemos que el juez tome el tiempo suficiente de aquí a mañana para que analice bien las cosas, y que nos dé una resolución favorable a nosotros como víctimas, no a Cristian como el que fue quien provocó la muerte de mi hijo y no merece llevar un proceso afuera", señaló Adriana Gutiérrez madre de Hassiel, al término de la audiencia.

Por su parte, Adriana aseguró que luego de varias horas el juez escuchó todo lo que la defensa argumenta, por lo que se está tomando en cuenta, por lo que ve más difícil para nosotros, porque vemos que le pueden dar la libertad.

"Insisten mucho en que Cristian si llegue a llevar el proceso afuera, que no es su intención huir, además pago los daños materiales, quieren poner la defensa de que eso es una prueba de que tiene la intención de llevar el proceso, nada más lo único que quiere es llevar este proceso en su casa, pero si es así porque tanto amparo, porque tanta insistencia de su libertad", mencionó.

TEMEN QUE HUYA

Debido a lo anterior, la madre de Hassiel pudo saber que Cristian acaba de contraer matrimonio con su novia, la cual es originaria de Colombia, por lo que crece su temor a que huya de León y del país.

"Confió en que el juez sea muy conscientes de que al otorgarle la libertad a Cristian me está dejando a mí en un estado de vulnerabilidad a que no se me haga justicia", agregó.

En los juzgados de oralidad en el CERESO de León, Adriana Gutiérrez, madre Hassiel pidió a Gabriela, la Jueza Tercera de Distrito, que no concediera el amparo de prisión preventiva oficiosa a Cristian Enrique N, quien desea llevar su proceso en libertad por el accidente que provocó la muerte de Hassiel y Aldo.

Fue desde antes de las 02:00 de la tarde de este jueves cuando familiares de Aldo y Hassiel llegaron hasta el lugar donde se llevaría el juicio con una fotografía grande de los dos jóvenes y un grupo de acompañantes para pedir que Cristian enfrente el proceso en prisión.

“Que no quede impune” y “justicia” fueron las letras que rodearon la imagen de los jóvenes que cargaron sus familiares”. Con varias pancartas con frases como “Leyes severas para asesinos al volante” y “no fue un accidente, nos mataron” exigieron respetar la memoria de ambos.

En el tercer receso celebrado a las 7:30 de la noche, Adriana Gutiérrez madre de Hassiel señaló a El Sol de León, “buscamos que siga en prisión preventiva, la defensa está peleando que salga libre, su defensa quiere quitar la medida preventiva, pero nosotros queremos que siga la medida preventiva justificada para que se quede”.

Con voz entrecortada y con la fatiga de un juicio que inició desde el 22 de mayo cuando sucedió el accidente, Adriana enfatizó que la defensa de Cristian les aseguraba que va a seguir su proceso conforme a lo que marque el juez.

“Nos dicen que seguirá viniendo a los juzgados, pero eso no nos da ninguna seguridad de que en cuanto salga, él se vaya”, dijo la mujer acompañada de sus familiares.

Sobre una posible indemnización para que se otorgue el perdón, declaró que desde un principio se negó a aceptar dicho acuerdo y reconoció que la familia de Cristian sólo se encargó de reparar el daño material del automóvil.

En la audiencia estuvieron presentes los familiares de las dos víctimas mortales así como del imputado y tras varios recesos que se recorrieron hasta después de la noche.

CRISTIAN MANEJABA A EXCESO DE VELOCIDAD

Cristian fue detenido al día siguiente del accidente por la Fiscalía del Estado de Guanajuato, al ser señalado como presunto responsable del asesinato imprudencial de dos adolescentes en un hecho automovilístico, ocurrido la madrugada del 22 de mayo en bulevar Ibarrilla, en la zona de los colegios y a una cuadra de llegar al Libramiento Norte José María Morelos.

La madrugada del lunes 22 de mayo se registró el hecho de tránsito en la colonia Jardines del Valle. Los jóvenes Aldo y Hassiel al ser impactados por la parte de atrás del auto marca Hyundai en color blanco.

Cristian manejaba un auto de la marca Ford Mustang, el cual, según las investigaciones y análisis de las cámaras del C4 del municipio, el joven de 19 años aparentemente conducía a exceso de velocidad desde el bulevar Hidalgo y supuestamente se había pasado varios altos antes de impactar por la parte trasera a Aldo y Hassiel.

Cristian fue grabado por una ciudadana quien difundió en redes su estado de salud al momento de chocar, señalándole como el presunto responsable del choque y de darle muerte a Aldo Yahir y Hassiel.

Fue detenido por la Policía Preventiva y quedó a disposición del Ministerio Público esa madrugada.