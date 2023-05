Seguirán las campañas de concientización y operativos de alcoholímetro: Alejandra Gutiérrez

León, Gto.- La presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos dijo que seguirán las campañas de concientización y operativos del alcoholímetro para evitar que se pierdan más vidas a causa de accidentes automovilísticos por alcohol.

“Creo que todos tenemos que tener conciencia y ser ciudadanos responsables. Haremos lo que en nuestras manos esté, creo que la decisión es individual de hacer consciencia de tomar y no manejar y nosotros seguiremos con operativos de alcoholímetro, con campaña y sectores tratando de hacer conciencia y buscando herramientas, pero si la persona que toma decide ir a tras del volante es una decisión personal y por eso el llamado es a educar y concientizar”, comentó.

Lo anterior, luego de que Aldo Yahir y Luis Hassiel, de 17 años fallecieron en un accidente automovilístico suscitado en la colonia Jardines del Valle, cuando Cristian Enrique de 19 años de edad manejaba sobre los influjos del alcohol y no respetó el semáforo.

“Yo he estado pidiendo que la gente que tome no maneje y ahí están los resultados, es muy lamentable lo que pasó con estos dos jóvenes, dos vidas que se fueron, dos vidas que tenían un futuro por delante, cualquier vida que se pierda es lamentable y que pase en esta situación”, manifestó.

Añadió, “Ahora sí que tenemos que seguir teniendo las antenas en rojo por eso les pedimos a los padres de familias -para concientizar a su hijos- y a los conductores que si toman no manejen”.

Foto: Luis Moreno | Noticias Vespertinas

La Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León informó que de enero al domingo 21 de mayo, han detenido a 3 mil 020 personas por conducir en estado de ebriedad y solo en el presente mes son 416 conductores fueron detenidos por la misma causa.

En este sentido, Campos Gutiérrez presentó una iniciativa en el Ayuntamiento de León para castigar con cárcel de seis meses a un año a quien conduzca en estado de ebriedad, aunque no cause ningún accidente, esto con el objetivo de evitar accidentes e inhibir el comportamiento, además, se le quitará la licencia de conducir a quien haya incurrido en esta conducta.

Dicha propuesta de reforma al Código Penal del Estado, fue aprobada por los integrantes del Cabildo y está pendiente la homologación en la legislatura local.