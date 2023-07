“Nunca pensamos que la justicia tuviera tantas trabas”: padres de Aldo Yahir y Luis Hassiel

Familiares de Aldo Yahir y Luis Hassiel, los dos menores de edad que fallecieron tras ser impactados por un auto que se pasó el rojo durante la madrugada del pasado mes de mayo, tendrán que esperar hasta el 15 de agosto para conocer si Cristian, el joven que los impactó tras manejar a exceso de velocidad y alcoholizado, llevará su proceso legal en libertad.

La mañana de este viernes, allegados a Aldo y Hassiel acudieron a manifestarse afuera del Poder Judicial de la Federación, ubicado en el bulevar Adolfo López Mateos para pedir justicia debido a que la defensa de Cristian, interpuso un amparo para reclasificar el delito de homicidio doloso a homicidio culposo, pero la audiencia se canceló y se programó para el día 15 de agosto a las 11:11 de la mañana.

“A nosotros no nos notificaron y nos dijeron que se hizo la notificación por lista, lo que estamos alegando es que porque si habíamos dejado nuestro escrito de notificación de domicilio se nos había notificado por lista, según ellos dicen que son los términos que marcan la ley”, comentó Adriana Gutiérrez, madre Hassiel.

“Se nos hizo extraño que no nos notifican en el domicilio, ahora sí no sé qué pensar del por qué hayan hecho esa notificación por lista si la primera si fue en el domicilio y además estaba llegando gente desde al Poder Judicial y les decían que se había cambiado para el día 12 y estaban retirando a la gente hasta que un conocido nos marcó y cuando llegué fue que me di cuenta de eso”, añadió.

En cambio, María Reyna Trujillo Puente, abuelita de Hassiel declaró que la defensa de Cristian argumenta que el inculpado tendría un daño psicológico y moral al llevar el proceso en prisión preventiva.

“Estamos exigiendo que no le den el amparo para reclasificar el caso, el caso lo calificaron desde un inicio por todas las pruebas del actuar del muchacho que venía en estado de ebriedad, a exceso de velocidad, se pasó siete semáforos desde el bulevar Juan Alonso de Torres hasta el accidente -sobre el blvd Ibarrilla, entre la calle Arboledas de Ibarrilla y el Libramiento José María Morelos-. En ese mismo trayecto iba arrollar a una familia que es la que sale en el video reclamarle, traían niños, iba a chocar con una ambulancia que iba a una emergencia a Portales de Ibarrilla a un así tuvo una segunda oportunidad de reflexionar y sigue en marcha y estampa a mi nieto y a su amigo”, argumentó.

“La defensa está alegando que a esa hora es muy poco probable que haya flujo vehícular, o sea, a esa hora podemos manejar todos a exceso de velocidad alcoholizados y matando y no va pasa nada, están alegando de porque se clasificó dolosos, pues fue por todas las pruebas que presentó la Fiscalía, ahora quieren que lleve su proceso a fuera, pues es lógico que va hui, dicen que tendría daños psicológicos y morales”, dijo la abuela de Hassiel.

Es de mencionar que Adriana, Madre de Hassiel habría sido el sostén de su hogar ya que es viuda y el hermano menor de la víctima va al Sistema DIF a tratamiento psicológico para enfrentar la muerte de la persona a quien consideró su héroe.

Manifestación

“El día que fallecieron Aldo Yahir y Luis Hassiel estaban esperando el cambio del semáforo, tal vez pasaba de la hora que están alegando para liberarlo, entonces díganme si ustedes necesitan salir de sus casas y una persona a exceso de velocidad después de las doce de la noche los choca, ¿ustedes tuvieron la culpa?, eso es lo que argumentan para dejar a Cristian libre”.

Lo anterior dijeron familiares de las víctimas luego de una manifestación que se llevó a cabo en las oficinas del Poder Judicial de la Federación a las once de la mañana. En el lugar se notificó que Cristian conducía a más de 120 kilómetros por hora.

Tiene fe en las palabras del gobernador

Ya para finalizar, amigos y familiares tienen fe en las palabras del gobernador Diego Sinuhe Rodríguez Vallejo cuando dijo que irá a prisión el responsable de la muerte de Aldo y Hassiel.