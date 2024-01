Novoa explicó la falta de Snoopy y el cambio de dinámica en entrega de pulsera para conciertos

León, Gto.- El presidente del Patronato de la Feria de León, David Novoa Toscano, dijo que a partir de esta semana cambió la dinámica para la entrega de pulseras para los conciertos gratuitos que se realizan en el Foro Mazda y ahora se dan el día del evento para tener un mejor control.

Durante los primeros días los accesos se repartieron un día antes de cada concierto y ahora se entregarán el mismo día del evento de 03:00 de la tarde a 9:00 de la noche.

“En el tema de las dinámicas lo primero en lo que quiero hacer énfasis es que toda la dinámica de la entrega de los accesos siempre se hace en coordinación con las autoridades. La dinámica sí cambió, esta semana estaremos entregando las pulseras de 3:00 de la tarde a 9:00 de la noche el mismo día se van a estar entregando las pulseras para todos los conciertos”, dijo.

Novoa Toscano informó que hasta el momento el único grupo musical que ha reunido gente en la Zona Fest, donde se colocaron pantallas para que los que no alcanzarán a entrar al foro fue Cuisillos.

Toda la "Tribu" se hizo presente en el Foro Mazda de la Feria de León para corear a ritmo de Banda Cuisillos / Fotos: Ricardo Sánchez | El Sol de León

De manera general, el presidente aseguró que al corte de esta primera semana y media de la edición de la Feria Estatal de León 2024 han llegado cerca de dos millones de visitantes para disfrutar de los diferentes eventos.

“Había poco espacio para el Snoopy”

David Novoa respondió a las críticas que surgieron tras el desfile por el 448 aniversario de León que se realizó el domingo y dijo que la figura del “Snoopy” no salió como se anunció previamente por un contratiempo, ya que no se pudo inflar por el poco espacio que había: “Fue un tema del inflado del globo que digamos hubo un contratiempo con un poco de espacio y no alcanzó a salir ese globo”.

Y agregó “la realidad es que siempre puede haber cosas que le gusten a unos más que a otros, pero nosotros lo que vimos fue que los niños estaban felices, hubo 170 mil personas que asistieron al desfile. Sí tuvimos un contratiempo también y claro que siempre puede haber áreas de oportunidad, hubo algunos temas técnicos y no alcanzó a salir un globo de los 10 que se tenía”.